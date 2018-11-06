Limak Enerji, Çanakkale Kepez sahilini temizledi

06 Kasım 2018

BURSA - Daha önce Küreklidere Şelalesi, Mudanya merkez ve Kumyaka bölgesindeki kıyı alanı, Yalova Çınarcık’ta bulunan Hasan Baba Piknik Alanı ve 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Dağyenice Göleti’nin çevresini çöplerden arındıran Çevre Timi’nin yeni adresi Çanakkale oldu.

Çanakkale Kepez sahilini doğal görünümüne kavuşturan Çevre Timi üyelerinin gerçekleştirmiş olduğu temizlik hareketine, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümündeki öğrencilerle birlikte öğretim görevlileri de katılım sağladı.

Limak Enerji, Çevre Timi’nin yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de farkındalık yaratmayı hedefliyor. Limak Enerji’nin, faturalarda ve abonelik işlemlerinde kullandığı kağıtları doğaya yeniden kazandırmak amacıyla başlattığı ‘Yeşil Dönüşüm Ormanları’ projesinin de ilk durağı Çanakkale oldu. Her yıl 1.000 ağaç dikmeyi hedefleyen projenin ilk fideleri, Çanakkale’de dikilerek Çanakkale’nin yeşil alan miktarının artmasına katkı sağlandı.