Limak Enerji işlem merkezleri, hizmet saatlerini güncelledi

25 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini artıran şirket, işlem merkezleri için çalışma saatlerinde düzenleme kararı aldı.

Şirket, sağlık tedbirleri çerçevesinde işlem yapmak için gelen müşterilerinin ateşlerini ölçüyor, 10 metrekareye 1 müşteri denk gelecek şekilde ve sırayla içeri alıyor. Ayrıca düzenli olarak dezenfekte ettiği işlem merkezlerine yerleştirdiği antibakteriyel ürünler ile de para alışverişinde yaşanan olası temaslara karşı hem personelini hem de müşterilerini koruyor.

Sosyal mesafeyi korumanın ve zaruri olmadıkça evden çıkmamanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan şirket, yaşanabilecek sağlık risklerini en düşük seviyede tutmak amacıyla müşterilerini, online kanallardan işlem gerçekleştirmeye davet etti. Limak Enerji müşterileri işlem merkezine gelerek halledebilecekleri başvuru sorgulama, abonelik başlatma, abonelik sonlandırma, borç sorgulama, fatura ödeme, güvence bedeli iadesi ve bilgi güncelleme işlemlerinin tamamını online işlem merkezi üzerinden yapabiliyor. Şirket çağrı merkezi, mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden de 7 gün 24 saat hizmet sunarak ve işlem merkezlerindeki bilgilendirme panoları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla bilgilendirme mesajları paylaşarak, müşterilerinin sağlığını koruyor.