Limak Enerji müşteri işlem merkezleri sayısını artırıyor

25 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Şirketin Kestel’deki Müşteri İşlem Merkezinin açılışına Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Yıldırım Bölge Müdürü Engin Yıldırım, şirket yöneticileri ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bursa’da 41 lokasyonda hizmet verdiklerine dikkat çekerken, müşterilerine yakın konumlarda bulunan işlem merkezleri ile en iyi hizmeti sunduklarını ve müşterilerini konforlu mekanlarda ağırladıklarını belirtti. Aytac, “Kestel’deki abone sayımızın geçen yıla oranla yüzde 3 civarında artış göstermesi ile birlikte 31 bin müşteriye eriştik ve yeni Müşteri İşlem Merkezimizi Kestel Belediye’mizin de desteğiyle bölge halkımıza kazandırdık. Böylece Kestel’in iki farklı lokasyonundaki işlem merkezlerimizle, daha ulaşılabilir bir hale geldik. Müşterilerimiz abonelik yapma ve sonlandırma, bilgi güncelleme, fatura tahsilatı, tarife değişikliği, borç sorgulama, fatura itirazı oluşturma ve bilgi alma gibi işlemlerini bu noktadan yapabilecekler. Sayısı 100’e yaklaşan işlem merkezlerimizle daha kısa işlem süreleri sunarak, bekleme sürelerini ortadan kaldırdık. Limak Enerji olarak, 3 milyon müşterimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve sadece yapılan işlemler sırasında değil sonrasında da müşterilerimizin her türlü istek, öneri ve şikayetine saniyelerle ölçülecek sürelerde yanıt verebilmek için dijital ve fiziksel kanallar üzerindeki projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.