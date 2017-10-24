Limak Uludağ Elektrik, ISO 9001:2015 aldı

24 Ekim 2017

Bursa



Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'nın yanı sıra serbest tüketici profili için tüm Türkiye'de hizmet veren Limak Uludağ Elektrik, sektöründe bir ilke imza atarak, Yeni Nesil ISO9001:2015'i alan ilk elektrik şirketi oldu.



Türkiye'de ilk kez Bursa'da bu belgeyi alan elektrik şirketi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Kalite anlayışının sadece belirli birimlerde kalmaması ve her birimde özümsenmesi bizim için önemlidir. Görevli elektrik tedarik şirketi olduğumuz Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova'da 10 bölge yönetmenliğimizde çalışanlarımız kalite yönetim sistemleri eğitimlerini aldı. Özverili çalışmanın ardından 4 ilde bulunan 10 bölge yönetmenliğimizde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgelerini aldık" dedi.



Müşteri odaklı yaklaşımlarıyla 2017'yi müşteri memnuniyeti yılı ilan ettiklerini belirten Aytac, şunları kaydetti:



"Müşterilerimizden gelen şikayet ve talepleri değerlendirerek, müşteri memnuniyetine yönelik Esnek Fatura uygulamasını başlattık. Türkiye'deki 3 milyon müşterimizin online işlemler, çağrı merkezi üzerinden ve işlem merkezlerinden gerçekleştirdikleri işlemler ile ilgili bilgilerinin korunması gerekliliği bizim için önemli. Ayrıca, şirketlerin müşteri beklentilerinin anlaşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm birimlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini sağlayan kalite süreçlerinde sürekliliğin sağlanmasının öneminin de bilincindeyiz. Amacımız bundan sonraki tüm süreçlerde teknolojik altyapı, yönetim üstyapısı ve hizmet anlayışıyla her alandaki çalışmaları katılımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet kalitesinin üst düzeyde sürdürülebildiğinin sağlanması."