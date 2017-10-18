Limak Uludağ'dan meme kanserine farkındalık

18 Ekim 2017

Bursa

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da görevli elektrik tedarik şirketi olan ve Türkiye’de serbest tüketici müşterilerine elektrik satışı gerçekleştiren Limak Uludağ Elektrik, meme kanseri ile ilgili ekim ayı faturalarında müşterilerine verdiği mesajda, "40 yaş üzeri kadınlar yılda bir kez mamografi çektirerek meme kanserinden korunabilirler" diyerek, bilinçlendirme çalışması yaptı.

Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKO-DAY) ile birlikte farkındalık oluşturmak için işbirliği yaptıklarını söyledi. Meme kanseri konusunda başta kadınlar olmak üzere toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çalışma başlattıklarını ifade eden Aytac, "ONKO-DAY ile birlikte hareket ederek, bayanlarda görülme riski yüksek olan meme kanseri ile ilgili 3 milyon müşterilerimizin faturalarında uyarı mesajı yayınladık. Dört ilde bulunan müşteri işlem merkezlerimizdeki afişler ile müşterilerimizde farkındalık oluşturmaya çalıştık. Kurum olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz" dedi.