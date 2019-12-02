Limak’ın ‘Yeşil Dönüşüm Ormanları’ Bursa’da kök salacak

02 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Limak Enerji tarafından 2018 yılında Çanakkale’de bin ağaç dikimi ile başlatılan ve 4 şehirde 4 bin ağaç ile kurulması hedeflenen Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi Bursa etabı ile devam etti. Proje ile 200 ton kağıdın doğaya geri dönmesi sağlanacak. Geri kazandırılan 200 ton kağıt sayesinde 19 bin kilogram atığın doğaya karışması önlenecek, 5 milyon litre su tasarrufu yapılacak ve 272 ton CO2 salınımının önüne geçilecek.

Limak Enerji Yeşil Dönüşüm Ormanları Bursa etabı için Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu K6 Gemlik Serbest Bölge Gişeleri mevkiinde yapılan törenle dikilen fidanlar gelecek için umut oldular. Törende; Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan’ın yanı sıra Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bölge Müdürü Mehmet Kandırmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Tuncer Yalçın ve Limak Enerji çalışanları da hazır bulundu.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac sürdürülebilir işletme modelinde çevre ile dost süreçlerin önemine dikkat çekerek, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması bilinci ile hareket ettiklerini belirtti. Çevre bilincinin kurum kültürünün bir parçası olduğuna da dikkat çeken Aytac, Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesinin yanı sıra kurum çalışanlarından oluşan Limak Enerji Çevre Timi ile de çevre alanında sosyal projelere devam ettiklerini hatırlattı.