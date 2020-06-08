Lisansını alan TTB LİDAŞ, buğday alımına başladı

08 Haziran 2020

MERSİN- Kuruluş işlemlerini ve 40 bin ton kapasiteli silo inşaatını tamamlayarak Ticaret Bakanlığından lisansını alan Tarsus Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 8 Haziran 2020 tarihi itibariyle buğday alımlarına başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi miktarınca ton başına aylık 6 TL olan Üreticiler için Depo Kira Desteği, araç başına 25 TL olan Analiz Ücreti Desteği, ton başına 25 TL ile 750 TL sınırlı olan Nakliye Desteği, Stopaj Vergisi Muafiyeti, KDV Muafiyeti, ELÜS senet tutarının yüzde 75’ine kadar azami 9 ay vadeli sıfır faizli Kredi imkanı gibi devlet desteklerini sağlayacak TTB Lidaş ayrıca peşin ve değerinde satış imkanı da sağlayacak.

Üretici ve Tüccar'a devletin sağladığı desteklerden yararlanması için ürünlerini lisanslı depolarda değerlendirmesinin menfaatlerine olacağını kaydeden Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, “Lisanslı depo tesisimiz Tarsus'a ve bölge üreticilerine kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Bu eserimiz yıllarca ülkeye ve bölgeye hizmet edecek büyük bir yatırım olacak. Tarsus İçin Çalışıyor, Türkiye İçin Üretiyoruz sloganı ile çıkılan yolda Tarsus Ticaret Borsası’nın amacı borsa olarak üyelerinin, üreticilerin, paydaşların işlerini kolaylaştırmak ve Bölge üretimine katma değer yaratmaktır” dedi.