Litvanya’dan Bursa’ya ekonomik işbirliği çağrısı

17 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Toplantının açılışında konuşan ve konuk büyükelçilerin katılımıyla yaptıkları toplantılarda üyelerin büyük fayda sağladığını belirten MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “Litvanya’da 50 kadar Türk firması faaliyet göstermektedir. Bursa’dan Litvanya’ya 208 firmamız tarafından yıllık 11 milyon dolarlık ihracat yapılmaktadır. Genel Merkezimiz organizasyonuyla Türkiye ile Litvanya’da faaliyet gösteren firmalar arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ikili iş görüşmeleri de gerçekleştiriliyor” dedi.

Toplantıyı düzenleyen MÜSİAD Bursa Şubesi Dış İlişkiler Komisyonu’nun Başkanı Murat Bayizit de, ticari ilişki içinde oldukları ülkelerin büyükelçilerini MÜSİAD Bursa Şubesi üyeleriyle buluşturmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini söyledi. Litvanya’nın Ticaret Müsteşarı Vaida Stankevıcıene ile Bursa Fahri Konsolosu Berat Tunakan’ın da hazır bulunduğu toplantıda, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga ‘Litvanya İş Fırsatları’ hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Litvanya arasında var olan yakın dostluk ilişkilerini ekonomik anlamda daha da kuvvetlendirmek istediklerini belirten Konuk Büyükelçi Bruzga da şunları söyledi: “Baltık bölgesinde 3 milyon nüfusa sahip, Avrupa Birliği, NATO ve OECD ülkesi durumundaki Litvanya ile Türkiye arasında var olan siyasi ilişkileri ekonomik anlamda daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Litvanya’ya en fazla yatırım yapan ülkelerin başında ABD gelmektedir ve ABD’yi İngiltere Danimarka, İsveç, Norveç ve Almanya takip etmektedir. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Polonya, Almanya, ABD, Letonya ve İsveç şeklinde sıralanıyor. Litvanya gelecekte bilişim, biyoteknoloji ve yüksek teknoloji alanında büyümeyi hedefleniyor. Ulaşım ve inşaat alanında Türkiye ile Litvanya arasında önemli ticari işbirliği bulunuyor. Bilhassa inşaat sektörü açısında Litvanya Türk girişimcilere önemli fırsatlar sunabilir.”

Türkiye ile Litvanya arasında geçen yıl 400 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiğine işaret eden Audrius Bruzga, Litvanyalı ve Türk işadamlarının ve özellikle de Bursalı girişimcilerin güçlü yönlerini birleştirerek dış ticaret hacmini artıracaklarına inandığını vurguladı.