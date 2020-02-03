London Textile 2020’ye Bursa damgası

03 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursalı firmaların ihracat odaklı büyümeleri hedefiyle 2013 yılından bu yana düzenlenen Küresel Fuar Acentesi Projesi, 2020 yılında yeni yurt dışı iş gezilerine devam ediyor. Bursa tekstil sektörü temsilcileri, proje kapsamında düzenlenen organizasyonla İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen London Textile 2020 Fuarı’nı ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş başkanlığındaki 20 kişilik heyet, 375 firmanın stant açtığı fuarda ikili iş görüşmelerine imza attı. BTSO heyeti ayrıca MÜSİAD UK Başkanı Mustafa Demir ile de bir araya geldi.

İsmail Kuş, dünya tekstil ihracatı sıralamasında 5. sırada yer alan Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Çin’den sonra en büyük ikinci tedarikçisi konumunda olduğunu söyledi. İsmail Kuş, Bursa tekstil sektörünün Türkiye’nin kalkınma hedeflerine yüksek katma değeri ve güçlü ihracat performansı ile ciddi anlamda katkı sağladığını kaydetti. Türkiye’den 65’i Bursa firması olmak üzere toplam 150’ye yakın firmanın fuara stantlı katılım sağladığını belirten İsmail Kuş, fuarın 6 bin 500 iş profesyoneli tarafından ziyaret edildiğini de sözlerine ekledi.

İhracat seferberliği devam ediyor

Bursa iş dünyası olarak “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” vizyonuyla ihracat odaklı projelere imza attıklarını kaydeden İsmail Kuş, “Ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda ihracat seferberliğimizi sürdürüyoruz. Küresel Fuar Acentesi fuar takviminde yer alan London Textile Fuarı da sektör temsilcilerimiz açısından oldukça verimli geçti. KOSGEB ve Odamızın destekleriyle düzenlenen iş gezisi programlarıyla sektörlerimizin dış ticaret hacmini artırmayı sürdüreceğiz.” dedi.

KOSGEB ve BTSO’dan destek

BTSO ve KOSGEB, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına büyük kolaylık sağlıyor. KOSGEB, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik ülkeleri için 10 bin TL, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için ise 5 bin TL'ye kadar destek veriyor. BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL’ye kadar katkı sağlıyor.