Lübnanlı tohum firması, Karacabey’de tesis kuruyor

28 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Daha önce Japon bir tohum firmasının Karacabey’e yatırım için girişimde bulunmasının ardından, bu kez de Lübnan asıllı Rayal Tarım ilçede mısır ve ayçiçek tohumu üretmek için kolları sıvadı.

Rayal Tarım Yöneticisi Rashid Ayoubi ile Yatırım Danışmanı Aydın Öztürk, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile makamında bir araya geldi. Ziyarette konuşan Özkan, ilçenin gelişimi adına çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Özkan, 3T formülüyle özetlenen tarım, turizm ve teknoloji faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunarak, “3T formülümüz içerisinde teknolojinin önemli bir yeri var. Son günlerde ardı ardına aldığımız haberler ile amacımıza ulaşmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarımı teknoloji ile destekleyen bir ilçe olduk. Çağımızın yadsınamaz gerçeği teknoloji ile bölgemizin mutlak değeri tarımın bir arada gelişmesi bizleri çok mutlu ediyor. Tarıma dayalı teknolojinin de adresi olacağız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir Japon firması ile de görüşmelerin başladığını dile getiren Özkan, ilçeye yatırım gelmesinden dolayı oldukça gurur duyduğunu kaydetti. Karacabey’deki tarımsal faaliyetleri daha da iyileştirmek adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Özkan, bu tür firmaların daha da çoğalmasıyla ilçenin tarımsal üretimde Türkiye’nin öncüsü haline geleceğine dikkat çekti.

Karacabey’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yatırım Danışmanı Aydın Öztürk de, “Bu bölgede yatırım yapmak istiyoruz. Kuracağımız tesis yaklaşık 100 kişilik bir istihdam sağlayacak. Bununla ilgili Bakanlıktan gerekli izinlerimizi aldık” dedi.