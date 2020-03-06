“Maaşları zamanında ödemeye başladık sıra projelerde”

06 Mart 2020

Eray ŞEN

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Adana’nın merkez ilçesi Seyhan’ın Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar'ı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geldi. Büyükşehir Belediyesi'ni 4.5 milyar liralık borç ve aylık 60 milyon lira açıkla devraldıklarını söyleyen Karalar, ilk iş olarak mali rehabilitasyon gerçekleştirdiklerini belirtti. Karalar, ilk yaptığı işin belediyeyi ‘işçinin maaşını zamanında öder’ hale getirmek oldunu söyledi.

DÜNYA Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Gülsüm Erdem Emen’e Adana için hedeflerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın ‘bereket ve zenginlikle’ anıldığı eski günlerindeki potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerini belirtti. Bunu yaparken halkçı ve sosyal demokrat kimliğinden de taviz vermeyeceğini ifade eden Karalar, Adana’nın önceliklerinin makyaj niteliğindeki üstyapı projelerinden önce; temiz içme suyu, kanalizasyon, yol ve arıtma gibi temel projeler olduğunu vurguladı.

● 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bugüne dek Adana Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları nasıl gelişti?

Az zamanda çok iş yaptık ama bir faaliyet raporu gibi uzun uzun anlatmadan önce bir noktaya özellikle dikkat çekmek isterim. İcraattan önce oturup ekibimle uzun uzun çalıştık. Ülkemizde plansızlık, günübirlik çözümler büyük sorun. Önce işe girişip sonra plan yapmak adet olmuş ama böyle geldi diye böyle gidecek değil. Belediye başkanlığına aday olduğumda, bir projeksiyonumuz elbette vardı ama mevcut durumu da iyi analiz etmemiz gerekiyordu. Bu analiz neticesinde Adana’mızın acilen ve öncelikli olarak altyapı ihtiyacı olduğunu görmek zor olmadı. Planlarımızı buna göre yaptık. İlk etapta 800 kilometreden fazla içme suyu projesi yaptık. Çukurova Mikrotünel Yağmursuyu Projesi’ne imza attık. 63 kilometrelik kanalizasyon projesini hızla tamamladık. Olası su baskınlarına karşı sürekli açık kalması gereken Sarıçam Deresi’ni temizledik. Biz plan üzerinde ilerlerken yaşadığımız sel felaketi öngörülerimizin ne kadar isabetli olduğunu da gösterdi.

SELDEN ZARAR GÖRENLERE SUDA YÜZDE 50 İNDİRİM

● Geçtiğimiz günlerdeki sel için ‘asrın yağış felaketi’ dediniz. Bu yağış felaketinin Adana’ya faturası ne oldu?

Eşi benzeri görülmemiş bir yağış felaketi yaşadık. Rekor oranda yağış düştü. Bunun yaralarını sarmak için en az 500 milyon lira gerekiyor. Sadece belediye olarak bizim zararımız 100 milyon liranın üzerinde. Kentimizin ve halkımızın yaralarını sarmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. İşimiz mazeret değil, çözüm üretmek. Benzer bir felaketin tekrarlanmaması için altyapı ve üst yapıyla ilgili çalışmalarımız planlı şekilde sürüyor. Bu sırada da halkımızın derdine hızla derman olmalıyız tabii. Yaşanan sel felaketinden zarar gören vatandaşlarımızın su faturalarında üç ay boyunca yüzde 50 indirim sağlıyoruz. Ancak bu geçici çözümlerle sınırlı kalamayız. Bizim Adana altyapısının geleceğini planlamamız lazım.

GÖSTERİŞ PROJELERİNE İSRAFA GEÇİT YOK

● Bu planlamada atılan adımlar neler?

Altyapı eksikliği bulunan yerler öncelikli olarak belirlendi. On binlerce metreyi bulan yağmur suyu projelerini planladık. Üç ilçemiz için Atık Su Arıtma Tesisi projemiz hazır. Adana'nın 10 ilçesinde arıtma tesisi çalışmaları sürüyor. Yapımı devam eden pek çok kanalizasyon projemiz var. Ancak daha önemlisi Kuzey Adana İçme Suyu Projesi ile Yüreğir, Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinin daha önce Çatalan suyu götürülemeyen bölgelerine içme suyu temini sağlıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Adana gibi büyük bir şehrin hala böyle önemli eksiklikleri var. Bu ihtiyaçlar dururken tribüne oynayacak gösteriş ve israf projeleri benim içime sinmez. 2050 yılına kadar 150 bin nüfusa yetecek şekilde planlanmış olan Kuzey Adana İçme Suyu Projesi kapsamında söz konusu ilçelere toplam 220 kilometre içme suyu hattı yapılacak ve 75 mahallenin su ihtiyacı uzun vadeli olarak çözüme kavuşturulacak. Yapımına 2011 yılında başlanan ancak ekonomik sorunlardan dolayı iki kez durdurulan Yüreğir ve Sarıçam İlçesi Kanalizasyon Kolektör Hattı ile Buruk Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı yeniden başlatıldı.

● Belediyecilik Türkiye’de yol, park ve kentsel dönüşümle anılır oldu, bu konulara nasıl yaklaşıyorsunuz?

Yol yapmak, yol onarmak zaten işimiz. Bunları ayrıca anlatmak gereksiz ama asfalt yapmaktan daha önemli bir şey var. O da uzun süre dayanacak şekilde yapmak. Her yıl yeniden yapıp şu kadar asfalt yaptık diye rakam şişirmek olmaz. Bu yüzden sıcak bitümlü asfalt kullanılarak, yolların uzun süre dayanacak şekilde yapımını gerçekleştiriyoruz.

Örneğin; park yapmak da mesele değil, önemli olan doğru yerde doğru ihtiyaçlara yönelik yapmak. Yeni parklarımızda bunu gözetiyoruz. Adanalılar nefes alabilecekleri ve spor yapabileceği alanlara kavuşuyor. Portakal Çiçeği Parkı, Adanalıların nefes alabileceği önemli bir alan olacak. Yaşar Kemal Parkı Projesi de yine kent halkının spor yapma ihtiyacı ile yeşil alan gereksinimine önemli ölçüde yanıt verecek. Sinanpaşa Mahallesi'nde adeta yılan hikayesine dönen kentsel dönüşüm çalışmalarımız, TOKİ işbirliğiyle yeniden başladı. 2000 Evler ve Göl Mahalleleri ve başka noktalarda kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, Adana'nın daha modern ve daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bizim en büyük projemiz mutlu Adana. Siz kentsel dönüşüm yaptık sanırken insanlar mutsuzsa o dönüşümün kimseye hayrı olmaz. Rantsal dönüşüme izin vermeyiz.

ADANALI HER KURUŞUNUN HESABINI BİLECEK

● Meclis toplantılarını ve ihaleleri de canlı yayınlıyorsunuz. Amacınız ne?

Belediyecilikte şeffaf yönetim anlayışı kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantıları ve ASKİ ihaleleri, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanarak, halkın parasının nerelere nasıl harcandığına dair şüpheye yer bırakmayacak şekilde kamuoyuna bilgi aktarılıyor. Amaç şeffaflığı sağlamak. Bunun Türkçesi şu: Adanalı kuruşunun hesabını bilecek. Kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak.

Kebabımız güzel ama Adana kebaptan ibaret değil



Adana’nın tarımdaki gücünü artırmak, insanların bulundukları coğrafyada geçimlerini sağlayabilmelerine olanak tanımak için üreticiyi destekliyoruz. Büyükşehir olarak ilçelerde ve kırsalda milyonlarca fide dağıtıyor, çilek, kiraz, bakliyat, üzüm, lavanta üretimini cazip hale getirmek için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Üreticinin ürününü değerinde satabilmesi için kooperatifleşmeye önem veriyor, çok ciddi ele aldığımız bu konuyla ilgili sıkı bir çalışma hazırlığı yapıyoruz. Önceliğimiz arasında kadın kooperatiflerine destek var. Adana’yı her alanda marka kent yapmak istiyoruz. Adana’nın kebabı güzel ama Adana kebaptan ibaret değil.

Karataş’ta asbestli borular tarihe karışıyor



Adana’nın turizm ilçesi Karataş’ta 94 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenilenmesi çalışmasının temelini attık. İlbank ile Adana Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte gerçekleştirdiği proje ile bu ilçenin su sorunu tarihe karışıyor ve kanserojen etkisi olan asbestli borulardan halkın su içmesine son veriliyor. Önümüzdeki süreçte Karataş için hayati önem taşıyan bir arıtma tesisi de yapılacak. Temiz içme suyu gibi bir konu varken, israfa, gösteriş projelerine imza atamam. Adana’nın israf edecek bir kuruşu yok. Çocuklar en temel ihtiyaçları olan suyu içerken ana babaların içi rahat değilse, nasıl israfa göz yumarsınız?

Kent yoksulluğuyla mücadele ana gündemimiz



Bugün değil Adana’nın Türkiye’nin en önemli sorunu kent yoksulluğu. Bu siyasi iktidarın sorunu diye kenara çekilme lüksümüz yok. Biz üzerimize düşeni yapalım ki, geleceğe dair bir umut olalım. Seyhan Belediyesi’ndeyken sosyal belediyecilikte Türkiye’ye örnek olacak işlere imza atmıştık. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Ücretsiz sağlık hizmeti, evde bakım ve hasta nakil ambulansları, engelli vatandaşlara manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtımı, mobil kuaför hizmeti ile ihtiyaç sahiplerine etkin hizmet veriyoruz. Biz sadece insanların değil, tüm canlıların belediyesiyiz. 117 dönüm arazi üzerine kurulu, tamamlandığında Türkiye’nin en modern hayvan barınağı olacak tesis için çalışmaları hızlandırdık. Yeni Hayvan Barınağı’nın 2020 bahar aylarında hizmete girmesi planlanıyor. Ayrıca 50’inci yılına giren ve 26’ıncısı yapılan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, tamamen sanatçılara teslim edildi ve köklerine uygun şekilde ismi yeniden özüne kavuşturuldu.



‘Festival kenti’ olarak markalaşmalıyız



Adana’nın gastronomiden, doğal güzelliklere, tarihten kültüre sınırsız bir turizm potansiyeli var. Bu kent, turizm sayesinde eskisinden bile daha fazla zenginleşebilir. Bakın, Eskişehir’e, Adana kadar zengin bir coğrafyası ve geçmişi olmamasına rağmen turizm sayesinde nasıl zenginleşti? Biz bu potansiyeli ortaya çıkarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Adana’nın festivaller kenti olarak markalaşmasını istiyoruz. Portakal Çiçeği Karnavalı ve Lezzet Festivali’ne destek veriyoruz. Adana’nın 10 bin yılı aşkın tarihi zenginliğinin ortaya çıkarılması ve tanıtılması adına yürütülen çalışmaları da destekliyoruz. Son olarak Tatarlı Höyüğü’nün kazı çalışmalarına destek için protokol imzaladık. Adana'nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini her platformda dile getiriyor, kentin tanıtımına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Adana'nın doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin turizme kazandırılması için bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyor, ilgili her kurum ve kuruluşla işbirliği yapıyoruz ve fazlasına hazırız.