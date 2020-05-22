Maden, metal ve sanayi sektörleri sevindiriyor

22 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Adalya Dış Ticaret Limited Şirketi sahibi Abdullah Bulut, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının üretim alanında birçok sektörü olumsuz etkilemesine rağmen Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz bölgesinde ihracatın ülke ihracat rakamlarına göre daha pozitif şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Batı Akdeniz bölgesinde Yılbaşından bu yana maden ve metaller ile sanayi sektörlerinde toplam ihracatın 344 milyon 324 bin 493 dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bulut, şunları kaydetti.

''Bölgemizden bu alanda en fazla ihracatı maden ve metaller sektörü gerçekleştirdi. Sektörde en fazla ihracat 55 milyon 629 bin 261 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'ne (ÇHC) gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Devletler, İtalya ve Kazakistan takip etti. Maden ve metaller sektörü işlenmiş mermer ve işlenmiş traverten ürünlerinin ihracatında kayda değer artış sağladı. Mermer ve ham plakalar ile ferrokrom gibi hammadde mamullerinin ihracatında ise dünyadaki daralmaya bağlı düşüş gerçekleşti.''

-İhracatçılar tüm güçleriyle çalışıyor

Virüsün ekonomik etkilerinin tüm dünyada hissedildiği 1 Ocak - 12 Mayıs 2020 arasındaki dönemde bölgenin vatansever ihracatçılarının tüm güçleriyle çalışarak cari açık sorunu aşmak için mücadele ettiğine dikkat çeken Abdullah Bulut, şöyle devam etti.

''İhracat rakamlarında en çok artış Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründe gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artış sağlanan sektörü Deri ve Deri Mamulleri sektörü takip etti. Kilogram başı birim fiyatın 129,9 dolara yükseldiği sektörde 40 bin doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi.

Dünya genelinde daha önce hiç karşılaşılmamış bir büyüklükte bir salgınla, mücadele ettik. Salgının ticarette yarattığı olumsuzluklara karşı hızlı bir şekilde tedbir almamız bizleri bir adım ileriye taşıdı. Dünya çapında uzun zamandır devam eden ekonomik ve sosyal tedbirlerin artık yeni normali tanımlaması sonucunda ihracatımızda yaşanan daralmanın sona ereceğine inanıyoruz.''