Mahrek, yerli yapay zeka ürünlerini yurtdışında yaygınlaştıracak

20 Temmuz 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

United Group’un teknoloji iştiraklerinden olan Mahrek Teknoloji’nin Yönetim Kurulu Üyesi Salih Selamet, yerli yapay zeka ürünlerini yurtdışı distribütörlük ağları ile yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Şu an 5 ülke ile anlaşmalarını tamamladıklarını aktaran Selamet, “Otomotiv ve nesnelerin interneti çözümlerinde geliştirdiğimiz ürünlerin yurtdışı satışlarının ciro karşılığını son çeyrekte görmeye başlayacağız” dedi. Endüstri 4.0 ile yaşanan teknolojik dönüşüme uygun, yenilikçi ve katma değeri yüksek teknolojili ürün ve hizmetler ürettiklerini söyleyen Salih Selamet, Bilişim Vadisi’nde 3000 metrekare alanda teknolojiler geliştirdiklerini kaydetti.

Müşterilere iş süreçlerini kolaylaştıracak çözümler sunmak amacıyla yapay zeka yatırımlarına odaklandıklarını belirten Selamet, “Şu an optimizasyon ve yapay zeka alanında yaptığımız yatırımlarla diğerlerinden ayrışıyoruz. Araç takip, personel takip, soğuk zincir takip ve görev takip gibi, standart takip sistemlerimiz var. Yeni havalimanında da cihazlarımız kullanılıyor” diye konuştu. Ar- Ge yatırımlarına da değinen Salih Selamet, “Son iki yılda 25 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl yurtdışı ve Türkiye satış pazarlama ağını kurduk. Ar-Ge yapmak kadar ürünü satmak da önemli. Ağırlıklı olarak satış, operasyon ve diğer alanlarda yatırımı artırmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı. Öte yandan, Teknoloji grubu olarak 2023’te 200 milyon dolar ihracat hedefl ediklerini aktaran Selamet, “İhracatın büyük bir kısmının otomotiv sektörüne yönelik olacağını öngörüyoruz” dedi.