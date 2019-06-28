Makina mühendisliği öğrencilerinden sanayi projeleri

28 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla hazırladıkları projelerin sunumlarını titizlikle dinleyen MMO Bursa Şubesi yarışma jürisi, yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren projeleri belirledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu’nun da katıldığı ödül töreninde, MMO Bursa Şubesi ile birlikte genç mühendis adaylarına yönelik çalışmalar yapmak ve projeler üretmekten mutlu olduklarını ifade etti.

MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli de konuşmasında yarışmaya katılan tüm Makina Mühendisi adaylarını kutladı. Düşünceli, proje yarışmasını önemsediklerini, değer verdiklerini ve bu projelerin sanayiye dönük, sanayi ile işbirliği içinde olmasının önemini belirtti. “Uygulamaya yönelik bütün projeler dereceye girsin veya girmesin bizim için hepsi kazanmıştır” diyen Düşünceli, çalışmalarından dolayı öğrencilere ve öğretim üyelerine teşekkür etti.