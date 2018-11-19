Makine sektörü Bursa’da buluşuyor

19 Kasım 2018

BURSA – Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi bu yıl 29 Kasım’da kapılarını açacak. Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2 Aralık’a kadar sürecek zirvede Metal İşleme Teknolojileri, Kaynak Teknolojileri, Saç İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarları da tek çatı altında toplanacak. Türkiye makine imalat endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan zirve, 7 salonda 40 bin metrekare kapalı alanda 40 binin üzerinde ziyaretçiyi Bursa’da buluşturacak.

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Fuarlar, iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak isteyenler için de etkin bir ticaret platformu olacak. Bu sayede ülkemize 250 milyon TL’lik iş hacmi sağlamayı bekliyoruz. Fuarlarda yakalanan satış rakamları, önemini her fırsatta dile getirdiğimiz Bursa Endüstri Zirvesi’nin, sektörün en önemli marka fuarları arasında olduğunun göstergesidir. Ülkemizin en büyük 3 fuarından birisi olan zirve kendi gücünü katlayarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yurt dışından 50 ye yakın ülkeden, yurt içinden ise 40’tan fazla sanayi şehrinden organize edilen profesyonel ziyaretçilerin de yoğun ilgi göstermesi beklenen fuarlarda gerçekleşecek iş bağlantıları ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağız” dedi.

18 bin yabancı alıcı Bursa’ya geldi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı büyüme hedeflerine en fazla katkıyı sağlayan kentlerin başında geldiğini söyledi. BTSO öncülüğünde kente kazandırılan yeni nesil fuar organizasyonları ve UR-GE ile Ticari Safari projeleri kapsamında Bursa ihracatının ivme kazandığını belirten Burkay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 4 yıllık süreçte 80’i aşkın ülkeden 18 bin yabancı alıcıyı Bursa’ya getirdik. Geçen yıl Endüstri Zirvesi kapsamında düzenlenen alım heyeti programı Bursa ekonomi tarihinin en geniş katılımlı alım heyeti programı olarak kayıtlara geçti. Bu yıl, geçen yıl elde ettiğimiz başarıyı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Kentimizde 2018 yılının son fuar organizasyonu olan Endüstri Zirvemiz, Bursa’nın stratejik sektörlerdeki gücünü dünyanın dört bir yanından gelen iş profesyonellerine tanıtmasını sağlayan önemli bir organizasyon. Her geçen yıl büyüyen fuarımızın bu yıl da firmalarımıza büyük güç katacağına inanıyorum.”

“Bursa sanayisi fark yaratıyor”

“Makina üreten makinalar” olarak tabir edilen ve üretimin yapı taşı olan takım tezgahları sektörünü, 26 yıldır temsil ettiklerinin altını çizen Takım Tezgahları Sanayici ve İş Adamları Derneği (TİAD) Genel Sekreteri Pınar Çeltikçi, “Adı sanayi ile özdeşleşen Bursa, bünyesindeki lokomotif sektörleri ve üretim kapasitesiyle Türkiye’nin can damarı. İhtisas fuarları arasında stratejik öneme sahip olan Bursa Endüstri Zirvesi, küresel pazarda büyük başarılar elde etmiş ve markalaşmış firmaların, Bursalı sanayicilerin ve sektörün buluşma noktası. Bursa sanayisi, dünyadaki değişen teknolojiyi takip ederek kendini sürekli geliştiren ve güncelleyen yapısıyla sadece ülkemizde değil uluslararası arenada da fark yaratıyor” diye konuştu.

“Tüketim toplumları tükenmeye mahkumdur”

Bursa Endüstri Zirvesinin geçen yıl olduğu gibi bu yılda çok önemli olduğuna dikkat çeken Makina İmalatçıları Birliği ( MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan, yerli üretimin çok önemli olduğunu söyledi. Özkayan şunları söyledi:

“Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Yaşanan olumsuzluklara rağmen elini taşın altına koyan sanayicilerimiz, var güçleri ile çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. 2019 yılında sektörlerimizin toparlanacağını düşünüyorum. Bu süreç, bize yıllardır vurgu yaptığımız ve her fırsatta dile getirdiğimiz “yerli üretim” konusunda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi. Yerli üretim çok önemli! Teknolojiye dönüş olmadığı, katma değeri yüksek ürünler üretilmediği müddetçe, dışa bağımlılık kaçınılmaz. Dışa bağımlı toplumlar ise tüketici toplumlardır ve onlar tükenmeye mahkumdur. Bunun dışında, makine imalat sanayi verilerini de değerlendirirsek, ilk dokuz aylık verilere göre 2018 yılını makine sektörünün ihracatta 15,9 milyar dolar, ithalatta 25 milyar dolar ve imalatta da 27 milyar dolar ile tamamlaması tahmin edilmektedir.”