Makineciler Bursa fuarına hazırlanıyor

13 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 28 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, ülke ve bölge ekonomisine önemli katkılar yapmaya hazırlanıyor.

Makine sektöründe dijitalleşme ile birlikte değişim rüzgârları esmeye başladığını belirten Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Yaşanan değişim ile beraber sektörde geleneksel yöntemlerin yerini akıllı üretim alırken, bu uygulamanın temelinde ise daha kaliteli ve hızlı üretim yatıyor. Küresel ekonomide rekabeti yakalamak isteyen şirketler için önemli bir konu olan yeni nesil teknolojilerin makine sektöründe kullanımının en iyi örnekleri ise Bursa’da görücüye çıkacak. Ülke ekonomisi için çok önemli bir sektörü oluşturduğumuz platform ile bir araya getiriyoruz. 19 ülkeden 328 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile 7 salonda 40 bin m2 kapalı alanda gerçekleşecek organizasyona, 40 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Fuarların makine satışlarına yapacağı katkı ile 1 Milyar TL ticaret hacmi hedefliyoruz” dedi.

Katılımcıların yüzde 80’i yerli

Fuardaki katılımın yerlilik oranına dikkat çeken Ersözlü, “Türkiye makine imalat sektörünün her sene beklediği BUMATECH Fuarları, katılımcı firmalarının yüzde 80’inin yerli olması ile ülkemizde düzenlenen diğer makine fuarları arasında öne çıkıyor. Neredeyse tamamına yakını kendi makinelerini üreten katılımcı firmalarımız yaptıkları ihracat ile de ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağlıyor. Bu özellikleri ile BUMATECH fuarlarını “Milli Fuarlar” olarak nitelendirebiliriz. Ayrıca bu yıl bir yeniliğe gittik. Geçtiğimiz sene Bursa Endüstri Zirvesi olan ismimizi BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları olarak değiştirdik” diye konuştu. BUMATECH kapsamında cnc tezgâhlarından takım tezgâhlarına, sac işleme makinalarından ölçü kontrol sistemlerine, insanlarla çalışan robotlardan yeni nesil yazılımlara ve otomasyonlara kadar geniş ürün grubu yer alacak.