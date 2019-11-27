Makinecilerin Bursa buluşması yarın başlıyor

27 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenecek ‘Bursa Makine Teknolojileri Fuarları’ yarın başlıyor.

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 65 ülkeden 40 binden fazla profesyonel ziyaretçi ve 1 milyar TL’lik ticaret hacmi hedefleyen organizasyon, 1 Aralık Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarda; endüstriyel robot, insanlarla beraber çalışan işbirlikçi robot, 3 boyutlu tarayıcı ve yazıcı, fiber lazer optik kesim makinesi, dünya’nın en hızlı robotu ve ilk yerli üretim rezanatör sergilenecek.