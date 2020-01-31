Makro ekonomik verilerde olumlu sinyaller alınıyor

31 Ocak 2020

Merkezi Ankara'da bulunan Finans Derneği, 2020 yılı Ocak Ayı toplantısını Kızılcahamam Patalya Oteli'nde 100'e yakın üyenin ve finans sektöründeki önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Finans Derneği Başkanı Batuhan Karaer toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2020 yılında yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ankara Sanayi Odası ile işbirliği yapacaklarını anlatan Karaer, kısa konuşmasında 2020 yılı ekonomisini de değerlendirdi.

Geçen yıl ekonomide yaşanan sıkıntıların geride kaldığını umduklarını belirten Batuhan Karaer, bazı ekonomik verilerden de olumlu sinyaller geldiğini söyledi. Karaer, şunları kaydetti.

''Makro ekonomik verilerin bazılarında olumlu sinyaller alınmaya başlandığını görüyoruz. Ekonomide canlanmanın bankaların reel sektöre yeterli desteği ve esnekliği sağlaması halinde daha da hızlanacağını umuyoruz. İşsizlik, firmaların döviz bazında borçlarının düzeyi ve yabancı yatırımcıların ilgisinin hala düşük seviyede olması olumsuzluk tarafında yer alıyor.''

Batuhan Karaer, ihracat ve turizm gelirlerinin ekonominin toparlanmasında çok önemli role sahip olduğunu, özellikle turizmin daha yeni yeni nefes almaya başladığını, Avrupa’daki ekonomik durgunluğun devam etmesinin ihracat gelirleri açısından önemli bir tehdit unsuru olduğunu dile getirdi. Karaer, devletin desteğini ihracat ve turizmden kesmeden devam ettirmesi gerektiğini vurguladı.

İnsan Kaynaklarınız Geleceğe Hazır mı?

Toplantıda Limak Holding İnsan Kaynakları Direktörü Birol Saylan da ''İnsan Kaynaklarınız Geleceğe Hazır mı?'' konulu sunum gerçekleştirdi. İnsan kaynakları ve finans hakkında bilgiler veren Saylan, şöyle konuştu.

''Değişim iş hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir. Teknolojik gelişmeler iş süreçlerini ve meslekleri şekillendiriyor. Her çağ bazı meslekleri öne çıkarır. Diğer taraftan, işletmelerin ana gayesi olan firma değerinin maksimize edilmesi hedefine doğrudan hizmet eden finansçıların önemi ise hiç bir dönem azalmayacak. Güçlü bir kariyere sahip olmak isteyen finansçılar, küresel gelişim ve eğilimleri takip etmesi, yerel ve uluslararası finans çevrelerine ulaşabilmesi, sadece iktisadi değil, siyasi ve toplumsal değişimleri de yakından izlemesi gerektiğine inanıyoruz.''

Finans Derneği, 2020 yılında Ankara Sanayi Odası üyelerine, finans alanında yaşanan gelişmeler konusunda bilgilendirecek ve ''Kitle Fonlaması'', ''Kripto Paralar'', ''Finansal Okuryazarlık'', ''Dijital Dönüşüm'' ve ''Sermaye Piyasaları ve Halka Açılma'' konularında eğitim verecek.