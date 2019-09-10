Malezya’dan Bursalı savunma sanayi firmalarına yatırım daveti

10 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi tarafından düzenlenen toplantıya katılan Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) Genel Müdür Yardımcısı Arham Abdul Rahman, Bursa’nın savunma sanayisinde önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirterek, Bursalı firmaları Malezya’ya yatırıma davet etti.

BTSO bünyesinde, Bursa’daki uzay, havacılık ve savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların küresel rekabette hak ettiği payı alabilmesi amacıyla kurulan Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC), Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu yetkililerini ağırladı. BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda savunma sanayiinde yatırım ve işbirliği fırsatları değerlendirilirken, MIDA Havacılık ve Uzay Sanayi Birimi yetkilileri tarafından Bursalı sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı. MIDA Genel Müdür Yardımcısı Arham Abdul Rahman, kurumun Havacılık ve Uzay Sanayi Birim Direktörü Zahirul Ishak, MIDA Milano Direktörü C. Awangku Fiarulnazri ile Havacılık ve Uzay Sanayi Birim Direktör Yardımcısı Mohd Faridz Akram’dan oluşan Malezya heyetini BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ağırladı.

“İki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracağız”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye ve Malezya’nın coğrafi açıdan birbirine uzak olmasına rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini kaydetti. Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 2,5 milyar dolara yaklaştığını belirten Koçaslan, “Ortak hedefimiz en kısa sürede ticaret hacmimizi 5 milyar dolara taşımaktır. BTSO olarak biz de bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temmuz ayında makine sektör temsilcilerimizle Kuala Lumpur’da düzenlediğimiz sektörel ticaret heyeti programının ardından bugün de Bursa’da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Toplantımız Bursa ve Malezya arasındaki ticari ilişkilerin artırılması hedefine önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

“Bursa, Türkiye’ye örnek oluyor”

Bursa’nın savunma sanayi altyapısı ve BASDEC’in çalışmaları hakkında da bilgi veren Koçaslan, “Ülkemizde savunma sanayinde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları son dönemde büyük hız kazandı. BTSO olarak bizler de ülkemizin bu alandaki potansiyelini açığa çıkarma noktasında daha fazla katkı sunabilmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Kentimizin otomotiv, tekstil ve makine sektörlerindeki üretim tecrübesini uzay havacılık ve savunma sektörlerine yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda Odamız çatısı altında çalışmalarını sürdüren firmalarımız, küme faaliyetleri kapsamında başarılı organizasyonları ve sağlam altyapılarıyla ülkemizdeki diğer şehirlere de ilham vermektedir. Ortak çalışma kültürünün en başarılı örneklerini sergileyen kümelenme firmalarımız, savunma ve havacılık alanında önemli projelerde yer alıyor. Bu alanda firmalarımızın işbirliklerine Malezya gibi yatırım fırsatı sunan ülkeleri de dahil etmesini arzu ediyoruz” dedi.

“Bursa ile iyi ilişkiler içerisindeyiz”

Bursa’ya son iki ayda iki ayrı ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden MIDA Genel Müdür Yardımcısı Arham Abdul Rahman ise iki ülke arasındaki ticari birlikteliğin artmasıyla birlikte Bursa ile ilişkilerinin daha da iyiye gittiğini söyledi. Bursa firmalarıyla yeni işbirlikleri kurmak için BTSO’yu ziyaret ettiklerini belirten Rahman, “Bursa’nın savunma ve havacılık alanında kaydettiği gelişmeyi yakından takip ediyor ve firmaların bu alandaki tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Güney Asya’da havacılık alanında bakım ve onarım üssü haline getirmek istediğimiz Malezya’da Bursalı sektör temsilcilerinin yatırım yapmasını istiyoruz” dedi.