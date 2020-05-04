Mali müşavirler eylül ayına kadar yapılacak bildirimler için düzenleme istedi

04 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, bağımsız denetçiler ile bu meslek mensuplarının kurdukları meslek firmalarının salgından en çok etkilenen ve risk altında olan meslekler arasında yer aldığına işaret eden Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, bu nedenle sektörün özellikle korunması gerektiğine vurgu yaptı. Yılmaz, “Sektör çalışanlarımız doğrudan temas dışında kaç kişinin elinden geçtiği belli olmayan belgelerle iş görmek zorundadırlar. Bu nedenle bu sektör korona virüsünde etkilenme riskleri yüksektir. ‘Mali Müşavirlik ve Denetim Sektörü’ mensuplarının sunduğu hizmetler artarken gelirlerde hem azalış hem devam eden gelirleri tahsil edememe riski doğmaktadır. Bu nedenle bu sektörün özellikle korunması ve desteklenmesi gerekmektedir” dedi. Doğan Yılmaz, önerilerini ise şöyle aktardı, “Sosyal güvenlik prim bildirgeleri başta olmak üzere tüm beyanlar için ve denetim standartlarındaki düzenlemelerde korona nedeniyle alınan önlemler dikkate alınarak eylül ayına kadar yapılacak tüm bildirimlerdeki yanlışların bu süre içinde düzeltilmesi durumunda hiçbir ceza uygulanmamalı gecikme zammı veya faiz yürütülmemesi sağlanmalıdır.”

“Kredi değil, işletmelere doğrudan kaynak sağlanmalı”

Önceliğin insan sağlığı olduğuna vurgu yapan Yılmaz, ancak bu süreçte şirketlerin batmasının önüne geçilmemesi halinde, üretim ağlarını tekrar eski hallerine getirmenin mümkün olmayabileceğini aktardı. Doğan Yılmaz, “Küçük ve orta ölçekli işletmelere, esnafa, kredi kolaylıkları sunmak, istenen çözümü sağlamayabilir. İhtiyaç duyulan şey, bu işletmelere kredi vermek, borç vermek değil, bu işletmelere doğrudan kaynak aktarmaktır. Devletin bu yükü taşımasının sorun oluşturacağı da kesindir. Ancak, bu dönemi aştıktan sonra, hep birlikte kamu borçlarına çözüm aramak daha yönetilebilir bir durum olarak ortaya çıkacaktır. Bu krizde hükümet tarafından atılması gereken adımlardan biri de, içeride bir an önce TBB, TOBB, TÜSİAD, TSB, TESK, TÜRMOB, sendikalar ve benzerleri ile ilgili bakanlık ve kamu birimlerinin yer aldığı Ekonomik ve Sosyal Konsey’i toplamak olmalıdır. Dış alanda ise “uluslararası bir ekonomik pakt” çerçevesinin ortaya çıkarılması için diplomatik çaba harcanmalıdır. Bu krizi uluslararası işbirliği ve bütüncül bir strateji olmadan atlatmak mümkün değildir” değerlendirmesini yaptı.