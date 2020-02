Manavgat belediyesi et-süt tanzim satış mağazası açtı

11 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Manavgat Belediyesi tarafından açılan Toros Et-Süt Tanzim Satış Mağazası için sade bir tören düzenlendi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ''Gelecek Hepimizin'' sloganıyla başlattıkları proje ile alım gücü düşük vatandaşların ucuz sağlıklı ve hijyenli gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla 70 metrekare büyüklüğünde Toros Et-Süt Tanzim Satış Mağazasını açtıklarını söyledi.

Yüzde yüz doğal ve taze günlük olan ürünlerden dana kıymanın kilogramının 34,50 TL, dana kuşbaşı 43,90, 1 litre ari çiğ sütün satış fiyatının ise 3,5 lira olduğunu belirten Başkan Sözen, 2020 yılı içerisinde Canlı Hayvan Pazarı ve Araç Köprüsü yapımına başlayacaklarını söyledi. Şükrü Sözen,şunları kaydetti.

''Kent halkına uygun fiyatlı ve sağlıklı et- süt sunmak amacıyla halkımıza verdiğimiz sözü tuttuğuz için mutluyuz. Mağazamızda halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu et ve süt ürünlerinden olan dana kıyma, kuşbaşı, çiğ süt ve Toros Kadınlarımızın kooperatifleşecek olan ürünlerinin satışını yapmaya başladık. Kar amacı gütmüyoruz. Önemli olan halkımızın sağlığı, güvenliği ve bütçesidir. Manavgat halkı her şeyin en iyisine layık. Manavgat halkına artı değer katacak her türlü projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz.''