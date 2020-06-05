Manavgat, golf tesislerine karşı destek istiyor

05 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

Turizm Bakanlığı'nın S.S.Manavgat Yat Ve Çekek İmalat Ve Yapımcılar Sosyal Tesisler Kurma Ve İşletme Kooperatifi tarafından kurulması planlanan Yat Yapım ve Çekek Yeri, Marina İhtisas OSB'nin 486 dönüm arsasını da alarak 20 hektarlık alanda 3'ü konaklamalı, 1'i konaklamasız 4 adet otel ve golf sahası projesine karşı çıkan Manavgat Ulualan’ı Koruma Platformu Yürütme Kurulu ilçedeki siyasi partileri ziyaret ederek destek istedi.

Platform Yürütme Kurulu Başkanı Nezih Özgenç ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Turizm Bakanlığı'nın otel ve golf sahası yapmak istediği Ulualan bölgesinin Manavgat’ın geleceği için çok önemli bir bölge olduğunu, mutlak surette halkın görüşü alınarak planlanması gerektiğini söyledi. Özgenç ''Biz inanıyoruz ki Manavgat’ta el ele verirsek başaramayacağımız bir şey yok. Desteklerinizi bekliyoruz'' dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de Ulualan Bölgesi’nin Manavgat’ın yeni yüzü olduğunu ancak golf turizmine asla karşı olmadıklarını kaydetti. Golf ve otel tesislerinin Oymapınar bölgesinde yapılmasını isteyen Sözen, şöyle devam etti

''Ulualan bölgesi ortak akılla planlanmalı. Manavgat için tarihi bir karar aşamasındayız. Manavgat hepimizin. Manavgat tarihinin en önemli stratejik adımının atılacağı tarihi bir dönemdeyiz. Bugüne kadar bu alanı koruduk. Bu alanın Milli Emlak arazileriyle, belediyenin yerleriyle, özel mülkiyetleriyle bütüncül bir plan çalışmasıyla değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için acele etmemek gerekir. Manavgat’ın yeni vizyon yüzü olmalı. 'Biz yaptık oldu' denirse, bu kent halkı küser. Golfe de karşı değiliz.. Bu alanın 4 kişiye tahsis edilmesi yanlış.''

AKP Manavgat ilçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ise önümüzdeki hafta içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan randevu aldıklarını, milletvekilleriyle birlikte konuyu görüşmek için Ankara'ya gideceklerini söyledi. Halimoğlu, “İktidar partisi olarak hassasiyetleri biliyoruz. Üzerimize düşen görevi yapacağız. Manavgat için elimizi değil, gövdemizi taşın altına sokmaya hazırız'' dedi.

Platformda Manavgat SMMO Başkanı Nezih Özgenç, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Antalya Barosu Manavgat Temsilcisi Av. Saip Umut Sertçelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, Servis Aracı İşletme Esnaf Odası Başkanı Mustafa Aydın ile Mimarlar Odası Temsilcisi Başkanı Ahmet Atçı yer alıyor.