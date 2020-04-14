Manavgat TSO Başkanı Boztaş bankalara mektup yazarak destek istedi

14 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat ilçesinde faaliyette bulunan özel ve kamu banka şube ve bölge temsilciliklerine yazdığı mektupta, tüm dünyanın koronovirüs salgınından dolayı oldukça zor bir dönemden geçtiğini, buna ilişkin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerin ez az düzeyde hissedilebilmesi ve iş dünyasının yarattığı istidamın devamı için destek paketleri açıklandığını anımsattı.

Bu çerçevede başta Hükümetin telkin ve talimatları olmak üzere , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bankalara çağrısı, BDDK ve Bankalar Birliğinin güçlü tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilmesi birbirine ihtiyacı olan iş dünyasının ortak menfaatine olduğunu belirten Boztaş, mektubunda şu görüşlere yer verdi.

''Odamızca kurulmuş olan Covid 19 Komisyonuna üyelerimizden gelen Bankalar ile ilgili talep ve şikayetler aşağıda belirtilmiştir. Bu taleplerin olumlu olarak değerlendirilebilmesi ve şikayetlerin çözümü noktasında, aynı zamanda üyemiz de olan siz değerli finans kuruluşlarının azami katkı beklemekteyiz.''

Boztaş, bankalardan sadece kendi müşterileri değil diğer işletmelerden de gelebilecek yeni kurulmuş şirketler dahil KGF ve diğer kredi taleplerinin değerlendirmeye alınmasını isteyen Boztaş, MATSO üyelerinden kredi erteleme yapılandırma ve yeni kredi taleplerinde olumlu ve yapıcı yaklaşımla değerlendirmelerini ve uygun faiz oranları uygulanmasını istedi.

Boztaş, bankalara gönderdiği mektubunda şu talepleri iletti.

''1- 'İş'e Devam Desteği' ve 'Çek Ödeme Destek Kredisi' finansman paketi dahilinde açıklanan kredi paketlerinden daha çok sayıda işletmenin yararlanması için KGF teminatlı bu kredilerinin istihdam ön şartı dışında başkaca bir şart ve ilave teminat aranmaksızın tabana yaygın olarak kullandırılması, çek ödeme kredisinin senet ödemeleri için de değerlendirilebilmesi.

2- İşletmelerin Bankalardan daha evvel kullanmış oldukları kredilerin Turizm bölgeselliği dikkate alınarak 12 aya kadar mevcut faiz oranından yüksek olmamak kaydı ile cari faiz oranları ile ertelenmesi ve/veya yapılandırmalarına imkan tanınması, bu işlemler için ilave teminatlar talep edilmemesi. taksitlerin de kredinin vade sonundaki taksitlerine eklenerek yapılması;

3-Vergi SGK borcu yoktur yazılarının talep edilmemesi, vergi ve SGK dahil resmi kurumlar tarafından gönderilmiş e haciz kayıtları öne sürülerek kredi taleplerinin reddedilmemesini,

4-Krediye erişim imkanlarının özellikle krediye erişimde ve teminat sağlamakta zorlanan üyelerimiz için genişletilmesi ve kredi teminat koşullarının iyileştirilmesi, bu tür firmalardan gelecek taleplerin öncelikle değerlendirilmesi.

5-Mücbir sebep kapsamında değerlendirilen kredi taksit gecikmeleri, çek ve senet ödenmemesi hususlarının Risk Merkezine bu kapsamda bildirilmesi, bu bildirimlere haiz işletmelerin kredi taleplerinde bu durumun olumsuz olarak değerlendirilmemesi, verilecek kredi bedellerinden geciken taksit ödemeleri ile , ödenmeyen çek/senet ve vadesi gelmiş çek ve senet ödemelerinin yapılması.

6-Sadece kendi müşterilerinizden değil diğer işletmelerden de gelebilecek yeni kurulmuş şirketler dahil KGF ve diğer kredi taleplerinin değerlendirmeye alınması.

7-Üyelerimizden sizlere yapılan kredi erteleme yapılandırma ve yeni kredi taleplerinde olumlu ve yapıcı yaklaşımla değerlendirmenizi ve uygun faiz oranları uygulanması.''