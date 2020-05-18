Manavgat'ta 34 yıllık OSB hayali gerçekleşiyor

18 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, ilçede Organize Sanayi Bölgesi kurulması için 34 yıl önce başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. İlçede OSB kurulması kararının bakanlık tarafından onaylandığını belirten Boztaş, ''34 yıllık hayalimiz özlemimiz gerçekleşiyor'' dedi.

Manavgat-Akseki karayolu güzergahında 37 hektar alanda kurulacak olan Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi için bin 500 dönümlük bir alanın da olduğunu ifade eden Boztaş, şöyle devam etti.

''Manavgat OSB'nin kurulması kararı onandıktan sonra müteşebbis heyet oluşturulacak. Kısa sürede de altyapı çalışmalarına başlanılacak. Gıda üretim ağırlık olacak OSB'ye büyük talep var. Ön talep toplamıştık. Elimizde 160 adet talep var. Müteşebbis heyet ve altyapı çalışmaları tamamlandığında 2022 yılında ilk kazmayı vurmak istiyoruz. OSB tam faaliyete başladığında 10 bin istihdam yaratılacak.''