Manavgat'ta OSB alanına otel ve golf sahası yapım kararına tepki

01 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

Turizm Bakanlığı, 18 yıldır projesine başlanılmayan S.S.Manavgat Yat Ve Çekek İmalat Ve Yapımcılar Sosyal Tesisler Kurma Ve İşletme Kooperatifi tarafından planlanan yat yapım ve çekek yeri Marina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 486 dönüm arsayı da alarak 20 hektarlık alanda 3'ü konaklamalı, 1'i konaklamasız 4 adet otel ve golf sahası projesi başlattı.

Bakanlık, S.S.Manavgat Yat Ve Çekek İmalat Ve Yapımcılar Sosyal Tesisler Kurma Ve İşletme Kooperatifi'ne, yat yapım ve çekek yeri ile marinanın Ulualan bölgesinde Manavgat Belediyesi'ne ait alanda yapılmasını uygun buldu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Belediyesi ile bazı vatandaşlar Turizm Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan otel ve golf alanları projesine itiraz etti. Bakanlık, itirazları kabul etmedi.

S.S.Manavgat Yat Ve Çekek İmalat ve Yapımcılar Sosyal Tesisler Kurma Ve İşletme Kooperatifi Başkanlığı da yat yapım ve çekek yeri ile Marina arsasının yerini alan Turizm Bakanlığı aleyhine 2019 yılında dava açmıştı.

Manavgat Belediyesi Başkanı Şükrü Sözen, itirazlarının kabul edilmemesi üzerine aralarında MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ın da yer aldığı 30'a yakın STK temsilcisin katıldığı acil toplantı düzenlendi. Toplantıda, Turizm Bakanlığı'nın Otel ve golf sahaları projesine karşı kamuoyu oluşturmak amacıyla Manavgat Ulualan’ı Koruma Platformu oluşturuldu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ulualan sahil bandının henüz yapılaşmamış büyük bir alanı kapsadığını, Manavgat Irmağı ve orman alanları ile bütünlenen doğal yapısı ile Manavgat kenti ve bölge halkı için çok büyük önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

''Ulualan 5 bin dönümlük bir alan. Bu kentin geleceği herkesin düşüncesi alınarak kurgulanmalı. Ticari alanlar, konaklamalar, sportif tesisler, sosyal donatı alanları ile bu alanı tam anlamıyla bir cazibe merkezine dönüştürelim ki, Manavgat’a artı değer katsın. Manavgat'ta yaşayan herkes Turizm Bakanlığı aleyhinde dava açsın. Siyaseti bir kenara bırakarak, kime gidilmesi gerekiyorsa gidelim. Golf turizmine de sporunu da karşı değiliz. Ama golf projesi için Oymapınar Bölgesinde yer verilebilir.''

Marina Projesi

Başkan Şükrü Sözen, Turizm Bakanlığı'nın bu kararına itiraz ettikleri için belediye hizmetlerinin de engellendiğini öne sürdü. Sözen, sözlerini şöyle tamamladı:

''Kentin geleceği 4 kişiye verilemez. 3 bin dönümlük alanla ilgili bu kenti (Dinlemiyorum) deme hakları yok. İnsanlarımız 2.5 km’de denizi hiç göremeyecek. Burada Marina da olmak zorundadır. Kazan bölgesinde Marina projemiz var. Açık deniz marinası değil bölgeye canlılık katacak bir çalışmaydı. Bütün olurları aldık. Ulaştırma Bakanlığı da olumlu görüş verdi.''

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ın da bulunduğu 10 kişinin yer aldığı Manavgat Ulualanı Koruma Platformu Yürütme Kurulu oluşturuldu.