Manisa, sanayideki gücünü yeni OSB’lerle artıracak

03 Temmuz 2020

AHMET USMAN/MANİSA

Sanayide güçlü kentlerden biri olan Manisa’da yeni OSB’ler kurulması planlanıyor. Kentin önemli sanayi üslerinden Muradiye Islah OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla ‘ıslah’ ibaresinden kurtulurken, Saruhanlı Karma OSB’nin fizibilite çalışmalarına başlandı. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü de Osmancalı-Yunusemre mevkiinde kurulması planlanan ileri teknoloji OSB’nin fizibilite çalışmalarına destek almak için Zafer Kalkınma Ajansı’na başvurdu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, meclis toplantısında oda bünyesinde Saruhanlı ilçesi Develi bölgesinde kurulacak olan karma OSB projesinin fizibilitesinde sona geldiklerini belirterek, “Karma OSB kurulmasına ilişkin fizibilite çalışması ortaya konacak ve raporlanacak. Ortaya çıkacak bu rapor ile yatırıma ilişkin bina ve altyapı gereksinimi, fiziksel yatırım maliyetleri ve nitelikleri, OSB’de yer alacak firma profili ve mali tabloların oluşması, yatırımın ekonomik analizi gibi objektif veriler elde edilecek” diye konuştu.

Söz konusu fizibilite raporu ışığında, işletmelerin organize olarak bir arada toplandığı, altyapısı güçlü bir karma OSB kurulacağını ifade eden Yılmaz, “Burada katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesine imkan sağlamasının yanı sıra markalaşmanın da artması hedefleniyor. Böylece sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir organize sanayi bölgesi, kente kazandırılacak” dedi.

Manisa Muradiye Islah Organize Sanayi Bölgesi’nin, yer seçimi çalışmalarının tamamlanarak sınırlarının kesinleşmesinin ardından kuruluş protokolünün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını bildiren Yılmaz, “Bölge, ıslah şartlarını tamamlamasının ardından, unvanından ıslah ibaresi kaldırılarak, Muradiye OSB tüzel kişiliğini kazandı” diye konuştu.

Manisa TSO, yüksek teknoloji OSB’nin ortağı oldu



Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2020 Fizibilite Desteği kapsamında, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün başvuru yaptığı Osmancalı/Yunusemre’de kurulması planlanan yüksek teknoloji OSB’nin ortaklarından olduklarını söyleyen Mehmet Yılmaz, “Yüksek Teknoloji OSB’nin proje başvuru süreci tamamlandı. Ajansın değerlendirme süreci devam ediyor. Bu projemizde hızlı bir şekilde sonuç alıp Manisa’ya bir değer daha katmak istiyoruz” diye konuştu.