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Manisalı çiftçiler hasat öncesi asfalt yola kavuşuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kuru üzüm tarımının önemli merkezlerinden Manisa’da hasat yaklaşırken, köy yollarını asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı.

Manisalı çiftçiler hasat öncesi asfalt yola kavuşuyor
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MANİSA-DÜNYA

Geleneksel ihraç ürünleri arasında yeralan çekirdeksiz kuru üzüm tarımının önemli merkezi Manisa’da hasat yaklaşırken, köy yollarını asfaltlama çalışmaları hızlandırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi’ne bağlantıyı sağlayan güzergahta asfalt çalışması başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Kiraz yolu diye tabir edilen Karakurt'a bağlanan toplam 8 kilometrelik yol. 2 kilometresini geçtiğimiz yıl yapmıştık. 6 kilometrelik kısımda da talep doğrultusunda incelemelerde bulunuldu. Şimdi de bunun yapılacağının müjdesini verdik” dedi.

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