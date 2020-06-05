Maraş Çöreği, Çağlayancerit Cevizi ve Maraş Tarhanası Avrupa Yolunda

05 Haziran 2020

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Maraş Çöreği, Ticaret Borsası tarafından Maraş Tarhanası ve Çağlayancerit Ziraat Odası tarafından Çağlayancerit Cevizinin Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli yöresel ürünlerin AB tescil başvuruları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yapıldı. Kabul edilen başvurular Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sitesinde yayımlanıp, sonuç bekleyen 18 ürün arasında yerini aldı.



Konuya ilişkin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; “Yıllar boyunca nesilden nesile aktarılan bu değerlerimizin yurt içi tescilleri Türk Patent ve Marka Kurumundan alınarak korunurlukları ve hukuksal hakları garanti altına alınmıştır. Dünya çapında tanınırlıklarının arttırılması ise AB tescilleriyle gerçekleştirilecektir. Şehrimizin ihracat potansiyelinin arttırılması ve üreticilerimize destek olunması adına yerel ürünlerimizin yurt dışında tescil ettirilmesi büyük önem taşımaktadır. Değerlerimizin AB tescili alması, uluslararası düzeyde tanınırlıklarının artması ve bu eşsiz ürünlerimizin dünya pazarında yerini alması için çalışmalarımız yerel paydaşlarımız işbirliğinde devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.