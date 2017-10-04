Marka kent olma yolunda ilerliyoruz

04 Ekim 2017

MAHMUT HİÇYILMAZ - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Son dört yıllık dönemde odamızda yoğun bir çalışma dönemi yaşandı. Söz konusu dönemde üyelerimize verdiğimiz sözleri aynen tuttuk. Türkiye genelinde örnek alınan yeni hizmet binası yatırımımız bu hizmetlerimizden sadece biri. Binamızda; hizmet ve yönetim birimlerinin yanı sıra Türkiye’de az sayıda salonda bulunan teknik özelliklere sahip 500 kişilik konferans salonu, kısa sürede faaliyete geçecek olan 450 kişilik restoran, 175 araçlık kapalı olmak üzere 450 araçlık otopark alanı, 110 kişilik eğitim salonu, sergi alanı ve geniş peyzaj alanı yer alıyor.

Kayseri Ticaret Odası , üyelerine ve topluma faydalı çalışmalar yapan ve yürüttüğü faaliyetlerle ilgili her konuda ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmayı kendine vizyon edinmiş bir kurumdur. Odamız bu özelliği ‘4.Nesil Kent Üniversitesi’ olarak adlandırdığımız Kayseri Ticaret Üniversitesi projemiz ile güçlendirerek sürdürecektir. Kayseri Ticaret Üniversitesi yerel ve global değerleri ve ekonomiye katkı sunmayı hedefleyen şehrimizde; eğitim, öğretimi, teknoloji, Ar-Ge, kültürel ve sosyal faaliyetler ile kucaklayan bir üniversite olacaktır. Bir diğer projemiz Kayseri Ticaret Akademisi ile de üyelerimizin ticari faaliyetleri süresince karşılaşabilecekleri problemleri aşabilmeleri için önleyici ve destekleyici hizmet sağlamayı amaçlıyoruz.

İhracatta hedef 5 milyar dolar

Türkiye’nin global ticarette hak ettiği yeri alması için hem üretimi artırmak hem de ürettiğimizi ihraç etmemiz gerekiyor. 2016 yılında Kayseri’den yapılan ihracatın yaklaşık 1.5 milyar dolar olduğunu düşünürsek ve Türkiye’deki iller bazında 12’nci sırada yer aldığımızı da göz önünde bulundurursak, ihracatın Kayseri’nin potansiyeli bakımında yetersiz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha fazla ihracat yapabilme potansiyelimiz var. Kayseri Ticaret Odası olarak geliştirdiğimiz ‘yurtdışı temsilcilikleri’ ve tüm üyeler için yurtdışı fuar ziyaret desteği ile ihracata katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Üye şirketlerimizin üretim, yönetim, organizasyon, tedarik, pazarlama, insan kaynakları, Ar-Ge, finans ve muhasebe yönetimi gibi birçok alanda belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirilerek sınıflandırılmasını sağlayacağız.