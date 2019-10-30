“Marka üretmekte zorlanıyoruz”

30 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - NOSAB İdari Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere; NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova, Ermetal Şirketler Grubu Kurucusu Fahrettin Gülener, NOSAB’da faaliyet gösteren çok sayıda sanayici ve iş insanı, bölgede faaliyet gösteren fabrikaların personelleri ile birlikte Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Türkiye'de marka ve değer yaratma konularında sıkıntılar yaşandığına da dikkat çeken Aktaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş, “Almanlarla yaptığımız ortaklık esnasında marka ve değer yaratmanın ne olduğunu öğrendim. Türkiye'de teknoloji ve kalite bakımından en iyi malzemeleri üretebiliyoruz, ancak en büyük sıkıntıyı pazarlama ve ürünümüzü anlatma konusunda yaşıyoruz” dedi. Sıkıntılı süreçlerden geçen iş insanları ve girişimcilere de tavsiyelerde bulunan Aktaş, “Firmanızda günübirlik sıkıntılar, ekonomik problemler ya da başka sorunlar yaşayabilirsiniz. Ben böyle durumlarda her zaman olumlu düşünceyi, pozitif bilimi ön plana çıkarırım. İşletmelerinizde pozitif bir iklimin olması için çalışın. Bu çok önemli bir konu. Ben bu ülkenin ihtiyaçlarının, bu ülkenin insanları tarafından çözüleceğini inanıyorum. Fakat bunun için çalışkan olmak, işini sevmek ve egoları bir kenara bırakmak lazım” diye konuştu.

Seminerde, eğitime verdiği önem hakkında da konuşan Aktaş, Aktaş Eğitim Vakfı ile 2012'den bu yana yüzlerce öğrenciye burs imkanı sunduklarını belirtti. Üniversite mezunlarının iş dünyasına adapte olabilmesi için 'Genç Usta - Çırak' projesini başlattıklarını belirten Aktaş, “Yeni mezun gençlerimizi alıp işletmemize monte ediyoruz. Bu gençler çok değerliler ve gelecekte de gittikleri yerlere değer katacaklardır. Bu projeyi çok önemsiyoruz ve bunun çok faydasını gördük” ifadelerini kullandı.

“2023’te halka açılmayı planlıyoruz”

Aktaş Holding'in şu anda 500'e yakın çalışanıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ve 2023'te halkla açılmayı planladıklarını söyleyen Aktaş, kurumsallaşma konusunda ise şu ifadelerde bulundu; “Kurumsallaşma sadece isteyerek değil; planlamayla, çalışarak, iyi ekip kurarak ve onlara güvenerek olur. Koltuğun ve unvanın, temsiliyet noktasının doğru kişide olması lazım, kurumsallık ancak böyle olur.”