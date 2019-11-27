“Marka üretmezsek Türkiye’de tekstil sektörü bitecek”

27 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - NOSAB İdari Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve BEV Başkanı Aytuğ Onur, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, iş insanları Fahrettin Gülener, Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ve NOSAB’da faaliyet gösteren çok sayıda sanayici ve iş insanı ile birlikte meslek lisesi öğrencisi katıldılar.

Değerler Buluşuyor Tecrübe Konuşuyor seminerlerinin 6’ın konuğu olan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Türkiye’nin hala gelişmekte olan bir ülke durumunda bulunduğunu belirten Özdilek, “Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olması için sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde organize olması lazım. Yabacı sermayeyle Türkiye’nin kalkınması önemli ama yerli sermayeyle kalkınması daha da önemli. Bunun için; planlama, organizasyon, üretim ve pazarlamayı doğru bilen girişimcilerin önünde, kurumsallaşmış işletmelerle Türkiye kalkınabilir ve gayri safi milli hasılasını artırabilir” dedi.

“Fason üretim iş gücü maliyeti düşük ülkelere kayıyor”

Dünyanın gayri safi milli hasılasının 85 trilyon dolar olduğunu ve bunun yüzde 55’ine yakının ABD, Çin, Japonya, Almanya ve İngiltere’nin kazandığına dikkat çeken Özdilek, “Bu ülkelerde organizasyon, planlama ve pazarlama becerileri var. Artık gelişmiş ülkeler, katma değeri yüksek, gelişmiş teknoloji ürünleri üretiyorlar. Ağır işçilik gerektiren ve ticari değeri yüksek olmayan ürünleri ise az gelişmiş ülkelere ürettiriyorlar. Bu anlamda, marka üretmezsek, Türkiye’deki tekstil sektörünün yakında biteceğini düşünüyorum. Fason üretim Hindistan, Pakistan gibi iş gücü maliyeti düşük ülkelere kayıyor. Ülkemizdeki tekstilcilerin, fason üretimi bırakıp, markalaşma yolunda adımlar atması gerekiyor” diye konuştu.

“Kalkınmanın yolu katma değerli üretimden geçiyor”

Türkiye’nin kalkınmasının katma değerli mallar üretmekten geçtiğini vurgulayan Hüseyin Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü; “Gözümüzü dört açmalıyız. Bilgi toplumu olmamız lazım. Hangi işi yaparsak yapalım, severek yapmalıyız. Bir diğer üzerinde durmamız gereken nokta ise tasarruf; elimizdeki bütçeye göre harcama yapmalıyız. Kazancımızı yükseltmek için, kaynaklarımızı genişletmemiz gerekiyor.”