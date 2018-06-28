MARKA'dan 483 projeye 100 milyon TL'nin üzerinde bir destek

28 Haziran 2018

Sabiha Toprak

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) kuruluşundan bu yana 483 projeye 100 Milyon TL'nin üzerinde destek sağladı. 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Güçlerimizi Birleştiriyoruz' sloganı doğrultusunda çalışmalarını bölgedeki tüm kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile yakın ilişki içinde sürdüren MARKA, bu çalışmalar kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerin bir özeti biçimindeki 'Proje Veri Tabanı' çalışması, iyi uygulama örneklerini paylaşmak, ajansın bölgede ve ülkede görünürlüğünü artırmak, paydaşlar arasında karşılıklı iletişimi güçlendirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak üzere yayımlandı. MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Proje Veri Tabanı'nın Doğu Marmara Kalkınma Ajansının öne çıkan faaliyetlerinin yanında, 2010-2017 yılları arasındaki mali destek, teknik destek, doğrudan faaliyet desteği programları kapsamında sağlanan destekler ve güdümlü proje destekleri hakkında tanıtıcı bilgiler içerdiğini söyledi. Proje veri tabanı çalışmasıyla destek programlarının sonuçlarını ve etkilerini paydaşlarla paylaşmak olduğu kadar, potansiyel başvuru sahiplerini ajans kaynakları hakkında bilgilendirmek ve bu kaynakları kullanmaya teşvik etmenin de amaçlandığını kaydeden Çöpoğlu,"Proje Veri Tabanı çalışmasının getirdiği yeniliklerden biri de desteklenen her bir projenin çıktısının (ihracat, yatırım, istihdam, firma büyüklüğünde artış, yeni ürün, marka tescili, patent başvurusu, kalite belgesi vb.) nesnel kriterlerle somut olarak ifade edilmesidir. Etki analizleri yardımıyla, desteklenen projelerin bölgeye olan katkısı ölçümlenebiliyor" şeklinde konuştu.

MARKA kuruluşundan bu yana, bölgesel öncelikler çerçevesinde dönemsel olarak tasarlanan mali destek programları aracılığıyla toplam 483 projeye 100 milyon TL'nin üzerinde bir destek sağlandığını ifade eden Çöpoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mali desteklerin yanında, bölgemizde faaliyet gösteren yaklaşık 500 kurum ve kuruluşun kurumsal kapasitelerini artırmak için, teknik destek kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir. MARKA yine kurulduğu günden bu yana bölgesel kalkınma için önemli, büyük bütçeli altyapı ve işletme destekleri içeren güdümlü destek projeleriyle de bölgeye katkı sağlamış, bu kapsamda da yaklaşık 22 milyon TL değerinde 6 adet proje hayata geçirildi."