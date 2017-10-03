Marmarabirlik 50 bin ton ürün almayı hedefliyor

03 Ekim 2017

BURSA



Marmarabirlik, 2017-2018 ürün alım kampanyası öncesinde Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası kooperatif yönetimleri ile bir araya geldi.



Toplantıda kampanya döneminde ürün alım miktarının artırılmasına ilişkin hedef ve stratejiler değerlendirildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2017-2018 ürün alım kampanyasının hazırlıklarında sona gelindiğini belirterek, 20 Eylül'de başlayan rekolte beyan alımlarının 20 Ekim'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Asa, Marmarabirlik’te son 7 yılda yapılan çalışmalar neticesinde tabuların yıkıldığını vurgulayarak, "Bu kapsamda ürün bedeli ödemelerinin kampanya döneminde tamamlanması, 2010 yılından bugüne kadar hiç kredi kullanılmaması, yeşil zeytin alımı, üretici havuzundan olgunlaşmış zeytin alımı, Ar-Ge çalışmalarıyla kalite standartlarının artırılması, Marmarabirlik’in depolama kapasitesinin artırılması, entegre tesisler üretim kapasitesinin yılda 50 bin tonlara çıkarılması, tüm kooperatiflere çeşitli yatırımlar yapılması, ihracatta 5 kez birincilik ödülü alınması ve hepsinden önemlisi ilk defa Marmarabirlik'in kendi öz kaynaklarıyla 17 milyon TL kar payı dağıtılması gibi gelişmeleri sıralayabiliriz" dedi.

Kota yok, gerçekçi beyan verin

Marmarabirlik'in satışlarının son yıllarda 40 bin tonlara yaklaştığını ifade eden Asa, satışların her geçen yıl artmasıyla rollerin de değiştiğini belirterek şöyle konuştu: "Önümüzdeki günlerde 2017-2018 ürün alım kampanyası başlayacaktır. Önceden ürün almamak için kota uygulanırken, şimdi ise daha fazla ürün alabilmek için alternatifler aranmaktadır. Yönetim kurulumuzla aldığımız karar doğrultusunda bu yıl şartlar ne olursa olsun kota uygulanmayacaktır. Ortaklarımız kota uygulanacak diye daha fazla beyan vermesinler. Gerçek dışı beyanlar nedeniyle Marmarabirlik'in alım planı şaşmakta, bu durum hem fiyat politikasına hem de satışlarımıza olumsuz yansımaktadır. Doğru ve gerçeğe yakın rekolte beyanları, hepimizin başarılı bir kampanya dönemi geçirmesini sağlayacaktır. Ortaklarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

Tahmini bölge rekoltesi 161 bin ton

Kampanya döneminden önce rekolte tahminine yönelik saha çalışması yapıldığını ifade eden Asa, "Marmarabirlik teknik ekipleri tarafından bahçelerdeki zeytin ağaçları da dahil olmak üzere, köy köy, mahalle mahalle detaylı bir saha çalışması yapılmıştır. Ürün olmayan bölgeler de hesaba katıldığında yeni ağaç sayıları ile birlikte bölgemizde toplam 161 bin ton rekolte olacağı tahmin edilmektedir. Bunun 133 bin 500 tonunun sofralık olacağı, geri kalan 27 bin 500 tonluk kısmının ise yağlık olacağı öngörülmektedir. Bu yıl sofralık zeytinde bölge rekoltesi 133 bin 500 ton olarak beklenmesine rağmen kota uygulaması yapılmayacaktır" diye konuştu.

Kampanya kapsamında ürün bedeli ödemeleri konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını da dile getiren Asa, kampanyanın açıldığı gün itibariyle fiyatların açıklanacağını, bu yıl ürün alabilmek için bütün alternatiflerin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.