“Marmarabirlik bir dünya markası”

15 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Marmarabirlik’i ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ile bir araya geldi. Akın, Marmarabirlik ve zeytin üretimi hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Ahmet Akın yaptığı açıklamada Marmarabirlik’in zeytin üreticisi ve ülke ekonomisi için önemine değindi. Akın şunları söyledi: “Marka olmak kolay değil. Marmarabirlik dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisidir. Tarımsal üretim anlamında ülkemizin önemli bir değeridir. Marmarabirlik Türkiye’de 500 sanayi kuruluşu içersinde yer alıyor. Zeytin üreticisinin alın terinin emeğe dönüştüğü bir kurum. Marmarabirlik ne kadar büyürse, üretici de o kadar büyür ve refah seviyesi artar.

Türkiye’de ilk defa sofralık zeytine kilogram başına 15 kuruşluk prim desteği verildi. Bunu memnuniyetle karşıladık. Üreticimiz adına sofralık zeytine verilen pirim desteğini önemsiyoruz. Prim desteğinin artırılması konusunda ilgili Bakanlarımız ile görüşeceğiz. Zeytin üreticisinin sorunlarını ve gerekli çözüm önerilerini Milletvekili arkadaşlarımızla hep birlikte görüşeceğiz.”

55 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik’in 2019 yılında 7 bin 200 ton ve döviz olarak 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bilgisini veren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa da, Ahmet Akın’a Marmarabirlik’e yapmış olduğu ziyaret için yönetim kurulu ve bölge üreticileri adına teşekkür etti.