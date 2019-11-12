Marmarabirlik, yağlık zeytin alım fiyatını 4 TL’ye yükseltti

12 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Daha önce iri kalibrenin de azami teslimat miktarı dışına çıkarılması konusunda karar alan Marmarabirlik Yönetim Kurulu, son günlerde yağlık zeytinde randımanın artması nedeniyle harekete geçti. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa “Birlik Yönetim Kurulu tarafından yağlık zeytin fiyatı 4 TL olarak belirlenmiştir. Ortaklarımız azami teslimat miktarı dışında rekolte beyanına kadar yağlık zeytin teslim edebilecekler. Yağlık zeytin bedelleri daha önce açıklanan ödeme planı dahilinde yapılacaktır. Ortaklarımız vermiş oldukları yağlık zeytin ile 5 yıllık ortalamalarını yükseltme fırsatı yakalamış olacaklardır. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Ortaklarımız da bu zor yılın atlatılmasına katkı koymalı ve kooperatifine sahip çıkmalıdırlar ” dedi.

Kampanya öncesinde Marmarabirlik’e 85 bin ton rekolte beyanı geldiğini belirten Başkan Asa, “Görülüyor ki bazı ortaklarımız teslim edemeyeceği ürünü beyanı ederek Marmarabirlik’in sağlıklı bir alım planı yapamamasına sebep olmuştur. Alım planından çok uzak rekolte beyanı geldikçe bu sıkıntıların yaşanması kaçınılmazdır. Marmarabirlik olarak kendimizi sorguluyoruz, ama ortaklarımız da bu konularda kendilerini sorgulamalı ve kooperatiflerine yardımcı olmalıdır” açıklamasını yaptı.