“Marmarabirlik’in siyasi malzeme olmasına müsaade etmeyiz”

18 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Son günlerde çeşitli siyasiler tarafından Marmarabirlik’e zarar verecek açıklamaların yapıldığını iddia eden Hidamet Asa, “Marmarabirlik’in adını kullanarak siyaset yapan ve kamuoyunda gündeme gelmeye çalışanlar, üreticilerimizi derinden üzmektedir.

1954 yılından bugüne üreticilerimiz, yetiştirdiği ürünlerin bir kısmını Marmarabirlik’e, bir kısmını tüccara, bir kısmını da kendi havuzlarında depolamak koşulu ile değerlendirmektedir. Aslında bu yıl da yapılan aynısıdır. Marmarabirlik’in yaptığı alımlarda, ödemelerde, desteklemelerde ve diğer icraatlarda hiçbir sıkıntı yaşanmadığı ortadadır” dedi.

Yaşanan sıkıntının Marmarabirlik dışındaki alıcılardan kaynaklandığının bilinmesine rağmen hedef saptırıldığını savunan Hidamet Asa, “Eğer üreticiyi düşünüyorsanız, Marmarabirlik dışındaki diğer alıcıların yarattığı sorunları dile getirin. Marmarabirlik fiyatlarının 2 TL altında fiyatla ürün alınmasının sorumluluğunun Marmarabirlik’e yüklenmesi doğru değildir. Piyasa koşullarında Marmarabirlik fiyatları üzerinde bir alım yapılıyorsa bunu da söyleyin bilelim” diye konuştu.

Asa açıklamasını şöyle sürdürdü, “Ürün alımlarının başladığı günden bugüne ülke genelindeki zeytin üreticisinin sorunlarını dile getirmeye çalışırken Marmarabirlik’in adını kullanarak hükümetimizin sorgulanmasını da doğru bulmuyoruz. Bu sorgulamayı yapanlar Marmarabirlik’i hala bir devlet kuruluşu olarak görmekteler. Marmarabirlik özerk bir kurumdur, kamu iktisadi teşebbüsü değildir. Bazı siyasilerin Marmarabirlik faaliyet alanını bile bilmeden Ege’deki zeytin üreticilerin sorunlarını da Marmarabirlik’e mal etmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Siyaset yapmak bu kadar kolay olmamalıdır. Göreve geldiğimiz günden bugüne şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 30 bin ortak ve yüz binlerce zeytin üreticisini temsil eden Marmarabirlik üzerinden siyaset yapılmasına asla müsaade etmeyiz. Marmarabirlik üzerinden siyaset yapanlar, ‘zeytin dalında toplanamıyor’ diyenler, aslında bazı gerçeklerden haberdar değiller. Marmabirlik son 2 yılda 102 bin ton ürün alırken, 2019/2020 ürün alım kampanyasında ise 42 bin 500 ton ürün alım planı yapmıştır.”