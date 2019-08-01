Marmarabirlik’te toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı

01 Ağustos 2019

BURSA (DÜNYA) - Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerine, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik Genel Müdür Vekili Mehmet Ertaş, Muhasabe Müdürü İlhan Bayram, İK Müdür Yrd. Esra Öztürk, Hukuk Müşaviri Av. Fatma Akarakın, Fabrika Müdürü Ertuğrul Doğanalp, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Ali Hançeroğlu, Sultan Murat Karadağ, Bursa Şube Başkanı Aytekin Kaya, Avukat Emre Barış ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika temsilcileri katıldı. Marmarabirlik Toplantı Salonunda gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi, S.S Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Entegre Tesisleri, Birlik'e bağlı Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası Kooperatifleri ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında yapıldı.

Yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların brüt kök ücretlerine ve ek ödemelere yüzde 20 oranında zam yapıldı. Öte yandan, personele her yıl için kıdem zammı yapıldı. Kıdemlere yapılan ilave artışlarla ortalama zam oranı yüzde 28 olarak gerçekleştirildi. İkinci yıl için enflasyon oranının+1’i kadar artış uygulanacak.

“Hepimizin önceliği Marmarabirlik olsun”

Yapılan sözleşme ile ilgili değerlendirmede bulunan Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, ”Hepimizin önceliği Marmarabirlik olsun. Göreve geldiğimiz günden bugüne emeğin, alın terinin hakkını her zaman vermeye çalıştık. Çalışanlarımızın yaşam standartlarının daha iyi olması adına gerekli iyileştirmenin yapıldığına inanıyorum. Bu sözleşmenin tüm Marmarabirlik Ailesine bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sürecin sıkıntısız bir şekilde sonuçlanmasından dolayı, Genel Müdürlük Makamına ve Öz Gıda-İş Sendikası adına genel başkan yardımcıları Tevfik Ali Hançeroğlu ile Sultan Murat Karadağ’a teşekkür ediyorum” dedi.