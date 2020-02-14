Marmarabirlik’ten 62 milyon TL’lik kredi tahsisatı

14 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Marmarabirlik, zeytin ağaçlarının bakımı ve üretimin artırılmasına yönelik ortaklarına, klasik kompoze gübre, organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtımı yapacak. Marmarabirlik gübre ve zirai ilaç dağıtımında kullanmak üzere ortaklarına bugünden itibaren ayni kredi kullandıracak.

2000’li yıllardan 2010 yılına kadar gübre dağıtımının yapılmadığını belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa,“2010 yılından bu yana üreticilerimize gübre ve ilaç desteği devam etmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki hasat döneminde teslim edecekleri ürün bedellerinden kesilmek üzere ortaklarımıza 62 milyon TL kredi limiti tahsis edilmiştir Üretici gübre ve zirai ilacı bugün alacak, 2020 Aralık sonunda ürün bedelinden ödeyecek. Belirlenen kredi limitleri ortaklarımızın kooperatiflerine, zeytin alım kampanyasında son 3 yılda teslim ettikleri toplam zeytin miktarının 1/3’ü oranında ve Kilogram başına 1,15 TL/Kg olarak hesaplanacaktır. Ortak başına tahsis edilecek ayni kredi limiti 1.150 TL’den az olmayacaktır” dedi.

Gübreleme yapmanın önemine vurgu yapan Hidamet Asa, “Hasat dönemi sona erdi. Şimdi zeytin ağaçlarına bakım zamanı. Üreticilerimizin bir sonraki yıl ürün alabilmesi için ağacına bakması gerekiyor. Yapılan incelemelerde zeytin ağaçlarının çok durgun olduğunu görüyoruz. Üreticilerimiz ürün verimini artırabilmeleri için gübre dağıtımı yaparak destek oluyoruz. Marmarabirlik ortaklarına piyasa koşullarının altında bir fiyatla gübre satışı yaparken, diğer gübre satan bayilerin de fiyatlarının aşağı çekilmesinde etkili oldu” diye konuştu.