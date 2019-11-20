Marmarabirlik’ten 81 milyon TL’lik ödeme

20 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bugüne kadar 210 milyon TL bedelle 27 bin ton ürün alımı yapıldı. Ortaklarımıza son hesap kesim tarihi olan 15 Kasım itibarı ile teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak, 21 Kasım Perşembe günü 81 milyon TL ödenmiş olacak” dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 180 - 230 dane arası ürün ve yağlık zeytinin azami teslimat miktarının dışına çıkarıldığını belirten Başkan Asa, “Marmarabirlik 380 kalibre ezmelik ürünü 4.20 TL’ye, yağlık zeytini 4 TL’ye alırken, Marmarabirlik dışında diğer alıcılar ise 280 kalibre ürünü piyasada 4 TL’ye almaktadırlar. Marmarabirlik’de aynı kalibredeki ürünün fiyatı 6.90 TL’dir. Bunun ortaklarımız tarafından çok iyi analiz edilmesi gerekir” diye konuştu.

Bugüne kadar kaydedilen başarıda öz kaynakların doğru zaman ve yerde kullanılmasının büyük etkisi olduğunu savunan Hidamet Asa, depolama kapasitesini 50-55 bin tonlardan 80 bin tona çıkardıklarını hatırlattı. Asa, “Entegre tesislerimizin ambalajlı üretim olarak, yıllık kapasitesi de 30 bin tonlardan 55 bin tonlara çıkarılmıştır. Böylelikle Marmarabirlik daha çok ürün alan daha çok ürün satan bir kurum haline gelmiştir. 2023 vizyonumuzla ambalajlı olarak yılda 50 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.