Marmarabirlik’ten eğitim yuvalarına destek

24 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Sofralık zeytin ve zeytinyağı sektörünün öncü kuruluşlarından Marmarabirlik, bir yandan dünya standartlarında üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlarken, diğer taraftan da sosyal sorumluluk projeleri ile ses getirmeye devam ediyor.

Marmarabirlik, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öncesi “Okullarımızı Güzelleştiriyoruz” projesi kapsamında birliğe bağlı 8 kooperatif bölgesinde ihtiyacı olan köy ve mahalle ilköğretim okulları boyatıldı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Mayıs ayında düzenlediğimiz öykü yarışmasında bu projemizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Zeytin üreticisinin bulunduğu bölgelerde yer alan okulların fiziki şartlarının iyileştirmesinde Marmarabirlik’in de katkısının olmasını istedik. Geleceğimiz olan çocuklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Öğrencilerimizin eğitim yuvalarını güzelleştirmek adına gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğumuz bu çalışma, eğitime verilen önemin bir göstergesidir” dedi.

Marmarabirlik için sosyal projelerin önemine vurgu yapan Asa şunları söyledi: “Günümüzde sosyal sorumluluk projeleri büyük önem taşımaktadır. Tüketiciler artık sadece aldıkları ürün, hizmetin kalitesi ve fiyatı ile değil; bunları üreten kurumun topluma hizmet anlamında sosyal sorumluluğunu yerine getirip getirmediği ile de ilgilenmektedir. Bu sebeple Marmarabirlik ailesi olarak alınan karar doğrultusunda, “Okullarımızı Güzelleştiriyoruz” sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum.”

Marmarabirlik, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde “Zeytin ve Zeytin Ağacı” konulu resim yarışması, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100.Yıl etkinlikleri kapsamında ise “Kooperatifçilik ve Zeytin” konulu öykü yarışması düzenlemişti.