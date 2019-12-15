Marmarabirlik’ten karartılmış zeytin açıklaması

15 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Asılsız haberlerin üreticilere zarar verdiğini savunan Asa, tüketicilere tercihlerini ambalajlı ve markalı ürünlerden yana yapması çağrısında bulundu. Hidamet Asa, “Ürünlerimiz ulusal ve uluslararası gıda mevzuatlarına uygun olarak doğal fermantasyon yöntemiyle olgunlaştırılmakta, üretim esnasında tüm bileşenler yönetmeliklere uygun bir şekilde kullanılmakta ve etiket üzerine de içeriği yazılarak beyan edilmektedir” diye konuştu. Asa, zeytinin doğallığı ve çekirdeğinin rengi ile ilgili yanlış bilgilerin tüketiciler arasında kafa karışıklığına sebep olduğuna da işaret ederek, zeytinlerin fermantasyon aşamasında kararması için herhangi bir maddenin kullanılmadığını, zeytinlerin ve çekirdek renklerinin siyah veya kahverengi tonlarında olmasının doğal bir durum olduğunu dile getirdi.

Kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Asa, “Geçtiğimiz günlerde zeytini karartmak için paslı demir kullanıldığı yönünde haber yapılmıştı. Basın yayın kuruluşları sektör ile ilgili haber yaparken, o sektörde otorite olarak kabul edilen kurum ve kuruluşlardan bilgi alırlarsa çok daha iyi olur ve doğru bilgi akışı da sağlanmış olur” diyerek sözlerini tamamladı.