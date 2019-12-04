Marmarabirlik’ten ortaklara 46 milyon lira ödeme

04 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Ürün alımlarına 21 Ekim’de başlayan Marmarabirlik’te ürün bedellerinin ödenmesine devam ediyor. Bugüne kadar 37 bin ton alım yapıldı. Ortakların teslim ettiği ürün bedellerinin 3’üncü taksitlerinin yüzde 50’si karşılığı olarak ortaklara 46 milyon lira ödeme yapılacak. Marmarabirlik, ortaklarına geçtiğimiz ay 81 milyon TL ödeme yapmıştı. Yapılacak üçüncü dilim ödeme ile birlikte ortaklara 127 milyon TL ödeme yapılmış olacak.

2019/20 ürün alım kampanyası öncesinde 26 bin 349 ortağın 85 bin ton rekolte beyanı verdiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ürün alımlarına başlandığı günden bugüne 6 bin 459 ortağımız kotasının yüzde 50’sini tamamlamamıştır. 2 bin 840 ortak da 1 kilogram ürün dahi vermemiştir. Tahsis edilen kota miktarını doldurmayan ortak sayısı ise 16 bin 532’dir. Ürün alımlarının başladığı ilk günlerde sanki çok büyük sıkıntı varmış gibi bir bardak suda fırtına koparanların amaçlarının başka olduğunu rakamlardan görüyoruz. Ortaklarımızın çok yüksek rekolte beyanı vermeleri Marmarabirlik’in alım planını bozmaktadır” dedi.

Yaşanan bu olumsuzluklara rağmen alımların planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Başkan Asa, “Bugüne kadar 37 bin ton ürün alımı gerçekleştirilirken, 278 milyon lira tutar oluşmuştur. Ortaklarımızın 16 Kasım’dan 30 Kasım tarihine kadar teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak, yarın 46 milyon lira ödenmiş olacak” ifadelerini kullandı. Hidamet Asa, “Bu hasat döneminin çok zor bir yıl olacağını daha önce de açıklamıştık. Bu zor yılı aşmak ve üreticilerimizi de mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ortaklarımız sadece bir yılı değil gelecek yılları düşünsünler. Ortaklarıyla birlikte daha güçlü olan Marmarabirlik, misyonu ve vizyonu ile kooperatifçiliğin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir” açıklamasını yaptı.