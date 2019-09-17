Marmarabirlik’ten ortaklara gerçeğe yakın rekolte beyanı çağrısı

17 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Marmabirlik faaliyet bölgesinde alım planına ışık tutacak olan rekolte tespit çalışmalarına başlandı. 16 Eylül’de başlanan rekolte beyan alımları 14 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Diğer taraftan Birlik bünyesinde bulunan mühendisler, kooperatif eksperleri ve bölgede bulunan STK temsilcilerinden oluşturulan komisyonlarca, rekolte belirleme çalışmaları da sürüyor.

2010 Yılından bu yana 1 TL kredi kullanmadıklarını belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son iki yılda 102 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini, ürün alım miktarı ve fiyatların belirlenmesinde ortaklara her zaman destek olduklarını vurguladı. Özel sektörün nasıl hareket edeceğinin tahmin edilememesinden dolayı, teslim edeceği miktarın üzerinde beyan verdiğini belirten Başkan Hidamet Asa, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl piyasa koşullarında özel sektörün ürün almamasından kaynaklı sıkıntı yaşanmış ve üreticimiz ürünün tamamını Marmarabirlik’e vermek istemişti. Bu sebep ile 2019/2020 ürün alım kampanya öncesi, üreticilerimizin vereceği rekolte beyanlarının çok yüksek olacağını şimdiden tahmin etmekteyiz. Marmarabirlik olarak rekolte beyanına göre alım planımızı yapmakta ve stratejilerimizi belirlemekteyiz. Ortaklarımızdan gerçeğe yakın rekolte beyanı vermelerini bekliyoruz.”

Asa, rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alımı yapılmayacağını da bildirdi. Üreticiler ve Marmarabirlik açısından zor bir kampanya dönemini geride bıraktıklarını belirten Asa, “Geçtiğimiz yıl 360 kalibre ürün 5 TL ye alındı. Aynı ürün üretici havuzundan 3 TL ye satıldı, bu da rekabet şansımızı azaltmaktadır. Bir yıl önceki 12,60 TL çiğ olarak alınan ürünün, üretici havuzlarından 13-14 TL’ye satıldığını, yüzde 25 firesi düşünüldüğünde 10 TL’ye geldiği bilinen bir gerçektir” dedi.