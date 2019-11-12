Matlı, Dünya İş Yapma Kolaylığı Raporu'nu değerlendirdi

12 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Son bir yılda TÜFE’nin yüzde 25, ÜFE’nin yüzde 45-46 seviyesinden ekim ayı itibarıyla TÜFE’nin 8,55, ÜFE’nin de yüzde 1,70 seviyelerine indiğini belirten Başkan Matlı, “Makro ekonomik göstergelerin hepsinde geçen yıl yaşanan süreçten bugüne kadar ciddi iyileşmeler ortaya konuldu. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin daha da güçlendiğini gösteriyor. 25 Ekim itibarıyla yıllık ticari kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oldu. 2019 yılını reel sektör olarak yüzde 1 civarında bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Ayrıca Türkiye’nin özellikle yabancı yatırımcılar için önem arz eden İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında 60’ıncı basamaktan tam 17 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 43’üncü ülke konumuna geldiğini de söyleyen BTB Başkanı Matlı, “Türkiye; işe başlama, inşaat izinlerinin alınması, kredi temini, dış ticaret, sözleşmelerin icrası, tapu kaydı, şirket tasfiyesi, elektrik temini, küçük yatırımcıların korunması ve vergi ödemesi alanlarında en fazla reform yapan ve iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı. Bu durumun bir neticesi olarak özellikle yabancı yatırımcılar için önem arz eden bu göstergelerin iyileşmesi sonucunda Türkiye`nin yeniden yatırım yapılacak hedef pazarların başında gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Hükümetin göstermiş olduğu yoğun çabalarla bu rakamların dünya ortalamasına göre pozitif yönde seyrettiğini belirten Başkan Özer Matlı, “Bugün gördüğümüz fotoğraf, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nin paydaşı olduğu ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti`nin tüm kurumlarla birlikte sürdürdüğü ortak çalışmaların ve projelerin bir sonucudur. TOBB olarak bizler özellikle Hükümetimizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaktan, üretmekten son derece memnuniyet duyuyoruz. Bugün bölgemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, rakamların pozitif yönde seyrediyor olması biz iş dünyası temsilcileri için hem umut verici hem de motivasyon kaynağıdır” değerlendirmesini yaptı.