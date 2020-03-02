Matlı, TÜRİB Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi

02 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - TOBB Birlik Merkezi’nde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında ilk toplantısı gerçekleştirilen TÜRİB Yüksek İstişare Kurulu hakkında değerlendirmelerde bulunan BTB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TÜRİB Yüksek İstişare Kurulu’nda görev almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’nin gelişmiş tarım piyasası yolculuğunun iki önemli ayağının lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsaları olduğunun altını çizen Matlı “2018 yılının ikinci yarısından sonra daha aktif hale gelen bu sistemde kısa zamanda büyük yol kat edildi. Lisanslı depo işletmelerince oluşturulan elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan bu yapıda elektronik ürün senetleri üzerinden; hububat, baklagil ve yağlı tohumlar başta olmak üzere; fındık, kuru kayısı, kuru üzüm, pamuk, zeytin, zeytinyağı gibi tarımsal ürünlerin işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Tarım müstahsilleri ve tüketicilerine sağlıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan işlem yapılan etkin bir uluslararası elektronik platform alanı oluşturarak gerek tarım sektörünün gerekse ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak amacıyla işlemlerini gerçekleştiren TÜRİB, yaklaşık 50 bin aktif yatırımcısı ve 4,5 milyon ton lisanslı depo kapasitesine ulaştı” dedi.

Başkan Özer Matlı “TÜRİB aslında tarımın geleceği, üreticimizin garantisidir ‘Ürün Toprağında Yetişir, Borsasında Değerlenir’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 110 Ticaret Borsamızla tarımın geleceğinde daha aktif rol almaya hazırız” diye konuştu.