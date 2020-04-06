MATSO kriz masası kurdu

06 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş yaptığı açıklamada, koronavirüsü (covid-19) salgını nedeniyle yaşanan olumsuzluklarla ilgili üyelerinden gelen sorun, talep ve çözüm önerilerini TOBB ve ilgili kurumlara iletmek istediklerini belirtti.

Üyelerin sorunlarını korona@matso.org.tr mail adresi ile 0 530 650 36 40 veya 0 530 321 06 56 whatsapp hatlarına 7/24 iletebileceklerini ifade eden Boztaş, şunları kaydetti.

''Salgının başlamasının ardından üyelerden gelen çok sayıda sorun, talep ve çözüm önerilerini TOBB ve ilgili kurumlara ilettik. Üyelerimizden gelen sorun, talep ve çözüm önerilerin bazıları ilgili kurumlar tarafından çözüldü. Bazılarının da çözülmesini bekliyoruz. Sorun, talep ve çözüm önerilerinin takipçisi olacağız.''