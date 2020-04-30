MATSO kriz masası kurdu

30 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, internet ortamında video sistemiyle üyeleri arasında koranavirüsün ekonomiye etkileri bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sanayici, ticaret ve tüccar üyelerinin sorunlarını belirlemek amacıyla düzenlenen video konferansa bin 500 üye katıldı. Üyeler sorunlarını ve taleplerini Boztaş'a iletti.

MATSO Başkan Ahmet Boztaş, 15 Mart tarihinde ülke olarak yapılan koronovirüs salgınının ilanından sonra MATSO olarak kriz masası kurduklarını belirterek üyelerin kriz masasına 7/24 ulaşabildiğini söyledi. Boztaş, şöyle devam etti.

''İlk olarak salgının ekonomiye etkilerini üyelerimize SMS yöntemi ile sorduk. Üyelerimizden gelen talep ve sorunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığı ile ilgili mercilere ileterek girişimde bulunduk. Bir çok sorun ve talebimiz olumlu şekilde sonuçlandı. Üyelerimiz sorun ve taleplerini kriz masamıza korona@matso.org.tr mail adresi ile 05306503640 veya 05303210656 whatsapp hatlarımıza 7/24 iletebilirler.''

MATSO yönetim Kurulu Üyeleri olarak 1 Nisan – 1 Temmuz tarihleri arasındaki şahsi mülklerindeki 3 aylık işyeri kiralarından vazgeçtiklerini anlatan Ahmet Boztaş, şöyle konuştu.

''Haziran ayı içerisinde yeniden bir durum değerlendirme yapacağız. Yaptıklarımız bir işaret fişeği oldu. Diğer mülk sahiplerine de örnek olmayı amaçladık. Mülk sahiplerine çağırıda bulunuyoruz. Sözleşme yapılmış, çek veya senet alınmış olsa da, bu 3 ay kiracılarından iş yerleri için kira alınmamalıdır. Turizm sezonu içerisine çekini veya senedini almış sözleşmesini yapmış, sözünü almış olanlar da kira miktarını 12’ye bölerek, total rakamın 3 aya tekabül edecek kısmı alınmamalıdır. Haziran ayı içerisinde sürecin yeniden değerlendirip, Temmuzdan sonraki dönemle ilgili yeni kararın Haziran ayı içerisinde belirlenerek belirsizlik giderilmelidir.''