MATSO yöneticileri kiracılarından ve otel işletmecilerinden 3 ay kira almayacak

17 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

MATSO yönetim Kurulu Ahmet Boztaş başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve 11 yönetim kurulu üyesi ile Meclis Başkanı ve Hesapları İnceleme Komisyonu başkanı 13 iş insanı, kişisel mülkler olan ve kiraya verilen iş yerlerinden 3 aylığına kira alınmamasını kararlaştırdı.

MATSO Başkanı Boztaş, koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletmecinin faaliyetine ara verdiğini belirtti. Boztaş, şunları kaydetti.

''Tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve meclis başkanımla birlikte 1 Nisan – 1 Temmuz arasında kiraya verdiğimiz iş yerlerinden kira almayacağız. Bu konuda alacağımızdan vazgeçiyoruz. Sözleşmemizi yapmış, çekini senedini almış da olsak, bu 3 ay zarfından kiracılarımızdan iş yerleri için kira almayacağız. Haziran ayı içerisinde süreci yeniden değerlendirip, Temmuzdan sonraki dönemle ilgili yeni kararı da Haziran ayı içerisinde alacağımız toplantıda belirleyeceğiz.''

Otel işletmecilerinden de 3 ay kira almayacaklarını anlatan Ahmet Boztaş, şöyle devam etti.

'' Turizmde kiraları 12’ye bölüyoruz. Toplam rakamın 3 aya tekabül eden kısmını almayacağız. Birde turizm sezonu içerisine çekini senedini vermiş sözleşmesini yapmış, sözünü vermiş üyelerimiz ya da kiracılarımız var. İş dünyasına çağrı yapıyoruz. Biz MATSO yönetim kurulu üyeleri olarak kendi özel mülklerimizdeki kiralarımızda bunları yaptık. Bu salgın nedeniyle ciddi bir krizin içinden geçmekteyiz. Bunun toplumun bütün kesimlerinde uygulanmasını talep ediyoruz.''

Boztaş kendisi ve MATSO Yönetim Kurulu üyelerinin toplam 150 kiralık işyeri, 2 üyenin de kiralık 4 oteli olduğunu ifade ederek, ''Türkiye'ye örnek olsun istiyoruz. Devlet bile alacaklarını ötelerken biz alacaklarımızın bir kısmından vazgeçiyoruz. Bütün iş dünyasına çağrımızdır, bu kriz sürecini dayanışma ile atlatacağız. İş dünyası da örnek olsun'' dedi.