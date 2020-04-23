“Mayısın ilk haftasından itibaren iyileşme başlar”

23 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Yönetim Kurulu’nun, salgın nedeniyle bir süredir online gerçekleştirilen haftalık olağan Yönetim Kurulu toplantısına bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da rakamların Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade ederek, “Uluslararası Havaalanı’nın olmaması burada bir avantaj haline geldi. Mayıs ayının ilk haftasından itibaren sürecin düzelmeye başlayacağına inanıyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şunları söyledi: “İş insanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Büyük dirayet gösteriyorlar. Başta turizm olmak üzere, kriz sonrasında bir fırsat oluşacak. İtalya ve İspanya’daki durum malum. Onların krizi, bize fırsat olsun manasında söylemiyorum ama hayat devam ediyor. Bizim ciddi avantajlarımız var. Yakında bir tanıtım atağı yapacağız. Mayısın ilk haftasından itibaren sürecin giderek iyiye doğru evrileceğini düşünüyorum. Bizim kurumda da 8-9 kişi Covid-19’a yakalandı. Bunlar, yakınlarıyla birlikte 80-90 kişi karantinada. Bu sıkıntı bertaraf olacak ancak tokalaşmalar kucaklaşmalar artık zor. Bu tür toplantılara alışmamız gerekecek. Kiracılarımızdan 19 Mart’tan itibaren kira almıyoruz. Suda endeks okumasını yapmıyoruz. 17 Temmuz’a kadar su kesmesi yapmayacağız.”

Başkan Türkay, üyelerden gelen soruları aktardı

Başkan Aktaş’ın kısa sunumunun ardından BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, üyelerden gelen sorunları aktardı. Başkan Türkay, şunları kaydetti: “Üretime döndükten sonra, Covid-19 kaynaklı ölüm olursa, bu iş kazası olarak kabul ediliyor. Bu ciddi bir sorumluluk. İşler açılınca ayrıca servis sorunu yaşanacak. Sertifikalı servis yok. Maske konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bursa kendi içinde bunu çözer diye düşünüyorum. Zayıflayan firmaların yabancılar tarafından satın alınmasının önüne geçilmesini sağlayacak bir düzenleme gerekli. Alt firmaların KDV iadelerinden dolayı sorun yaşıyoruz. Bankaların kredi zorluğuna da bir çözüm gerekli.”

“Maske sorunu 10 güne kadar çözülecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kaydettiği sorunlara ilişkin olarak, “Servis sorunu bugün bize de ulaştı. Üzerinde çalışıyoruz. Maske sorunun 10 güne kadar çözüleceğini düşünüyorum. Zayıflayan firmalar, KDV sorunu gibi konuları ilgili yerlere ulaştıracağım. Belediyelerde sıkıntı yaşıyor. Geçen ay vergilerden aldığımız pay yüzde 58 düştü. Burulaş’ta 37 milyon lira geçen ay zarar ettik. Bir milyon yolcudan Bursaray, 130 binlere düştü” diye konuştu. BUSİAD Başkanı Türkay, verdiği bilgiler ve iş dünyasının sorunlarıyla yakından ilgilenmesinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti.