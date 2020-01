MD İlke Grup, hizmet ağını büyüttü

31 Ocak 2020

Vergi sorunlarının her geçen gün firmaların ticari yaşamlarına olumsuz etkisini ağırlaştırdığını ifade eden MD İlke Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Danış, “Bu durum bizleri yeni çözüm yolları üretmeye ve ülke genelinde yapılanmaya sevk etti. Ar-Ge bölümümüzün çalışmaları ile hizmet gruplarımızda çözüme yönelik yeni teknikler geliştirdik. Ülke genelindeki hizmet ağını oluştururken daha çok vergi sorununun çözümüne katkı sağlayarak firmaların ticari yaşamda kalmalarını amaç edindik. Vergi sorunlarının çözüm sürecinde danışmanlık hizmeti verdiğimiz her firmayı kendi firmamızın bir parçası olarak kabul etmemiz grubumuzun başarısında en önemli etken” diye konuştu.



Vergi sorunlarının çözümünde bakış açılarını çeşitlendirerek oluşturdukları çözüm yolları ile başarılarını pekiştirmeyi ve sektördeki öncülüklerini sürdürmeyi amaçladıklarını dile getiren Danış, “MD İlke Grup olarak verdiğimiz önleyici danışmanlık hizmeti ile muhasebesel işlem ve belgeleri vergi hukuku kapsamında inceleyip revize ediyoruz. Yani vergi incelemeleri ve hukuksal açıdan mükelleflerimizi bir nevi koruma altına alıyoruz. Vergi incelemelerine danışmanlık hizmetimiz ile vergi incelemesinin her tür ve aşamasında belge-bilgi sunumlarımızla danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi.



Vergi davalarına danışmanlık hizmeti ile vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında olağan ve olağanüstü kanun yollarına başvuru, çözüm sürecinde danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Danış, “Vergi kanunlarına muhalefet suçlaması ile açılan asliye ceza davalarına danışmanlık hizmetimiz ile vergi hukuku açısından duruşma aşamalarına ek belge bilgi hazırlamak, bilirkişi raporlarına itiraz etmek ve ekibimiz tarafından hazırlanan uzman mütaalasıyla hizmet sunuyoruz. Bir diğer danışmanlık hizmetimiz de SGK prim borçlarına ilişkin açılacak davalara yönelik. Bu kapsamda ortak veya temsilci adına düzenlenen ödeme emirlerinin ve şahsi mal varlıklarına konulan haczin iptali istemli açılacak davaların her aşamasında danışmanlık yapıyoruz” diye konuştu.



Vergi sorunlarına danışmanlık hizmeti ile mükellefiyet esnasında ya da mükellefiyet sona erdikten sonra yaşanan vergi sorunlarının çözümüne yönelik hizmet sunduklarını söyleyen Danış, “2019 yılı ülkemizin 7 bölgesinde bulunan temsilcilerimiz, hizmet bürolarımız ve çözüm ortaklarımız ile yoğun çalışmalar içerisinde olduğumuz bir dönemdi. Ülkemizin farklı illerinden 44 temsilcimiz, 4 büromuz, 35 çözüm ortağımızla ve uzman ekibimizle birlikte başarı dolu bir yılı tamamladık. 2019 yılında Ege Bölge İzmir İl Temsilciliği ile çalışma hedeflerimizi bir kat daha arttırdık. Ege Bölge İzmir İl Temsilciliği’nin, 2020 yılında ülkemizin diğer bölgelerinde yürüttüğümüz faaliyetlerin ve yoğun çalışma temposunun üzerine çıkmasını planlıyoruz” dedi.

Ege Bölge İzmir İl Temsilciliği’nin Ege bölgesinde oluşturacakları faaliyetler ve mükellefler arasında bir köprü niteliğinde olacağını vurgulayan Danış, “Ege Bölge İzmir İl Temsilciliği, ticari ve mali yaşamın vergi konularında ihtiyaç duyulan gereklilikleri ve eksiklikleri gidermek için birçok faaliyet sürdürecek. İzmir İl Temsilcimiz Erdoğan Öztaş’ın tecrübeleri ile sorunsuz bir ticari yaşam hedefliyoruz” diye konuştu.